Dégoûter les étourneaux de l’ensilage

Ce sel répulsif à mélanger avec l’ensilage de maïs contient « des molécules de type anthrone qui irritent l’estomac des oiseaux, sans les tuer », décrit Sébastien Knockaert, vétérinaire-conseil pour VetSens. Cette solution développée par une firme anglaise cible les étourneaux qui, dégoutés par l’ingestion de ces sels, vont se détourner de l’ensilage et partir ailleurs. Pour bien fonctionner, le vétérinaire-conseil préconise d’épandre la solution « plutôt le matin chez les éleveurs qui distribuent la ration matin et soir. En fin de journée, vers 17 ou 18 h, les étourneaux ne viennent plus manger », ils retournent dans leurs dortoirs. Cette solution est à incorporer le matin Au niveau quantité de sels à distribuer, « il faut viser une quantité totale de 12,5 kg dans les 30 premiers jours, sans dépasser la dose de 150 grammes par vache et par jour. Au-delà, les sels contenant de l’ail peuvent donner du goût au lait ». Sans délais d’attente, l’Avianex est autorisé en agriculture biologique et n’a aucun effet sur le système digestif des laitières. Cette quantité préconisée est diminuée au bout d’un mois pour s’établir à un maximum de 75 grammes par vache et par jour. Mais, pour être efficace, la cure doit durer 40 jours. Cette formulation doit impérativement « être incorporée au maïs. Si la ration est préparée à la mélangeuse, l’ensilage de maïs doit être chargé en premier, puis l’Avianex. Les autres ingrédients sont ensuite introduits ». Il est aussi possible d’incorporer ces sels à d’autres formes de maïs, comme par exemple à du maïs épi. Cibler les éclaireurs Dans les populations d’étourneaux, des éclaireurs viennent manger la nourriture avant que leurs congénères ne viennent. « Déposer une petite bassine avec de l’ensilage mélangé à ce produit est une bonne solution ». Au quotidien, les éclaireurs goûtent, puis…