14 rangs ensilés à chaque passage

Dans le champ où se situe le chantier d’ensilage de Kergrist-Moëlou (22), le bruit silencieux de la machine ferait oublier qu’elle renferme un moteur V 12 Man de 24 L de cylindrée, d’une puissance de 1 020 ch. Organisée par le réseau Claas, cette démonstration a mis en lumière le dernier modèle du constructeur, à savoir la Jaguar 1 100. La bête peut engloutir rapidement de grandes surfaces de culture grâce à ses 14 rangs : « Le débit de pointe est de 500 t/h. La demande est croissante pour augmenter les débits ; cette machine l’augmente de 20 %. Les structures agricoles demandent de plus en plus à ce que les chantiers d’ensilage se fassent en 1 à 2 journées par site », observe Benoît Moreau, promoteur des ventes et formateur commercial pour la marque verte.

Nourrir la bête

Début octobre, jour de la démonstration, la culture de maïs se montrait prometteuse, avec du volume de végétation et de beaux épis. Pas de quoi effrayer l’ensileuse, qui laissait derrière elle un vaste trou une fois passée. Les 14 rangs du bec Orbis 10 500 ont avalé les végétaux en un temps record, grâce à 6 grandes toupies complétées par 2 petites. L’ensileuse est finalement au fil du temps devenue le point à améliorer pour gagner en débit de chantier : « Les bennes et la logistique ont suivi, ce n’est plus un facteur limitant ». Au silo, le responsable rappelle la règle à adopter, à savoir « 2 t de tassage par rang de l’ensileuse. En respectant ce ratio, on est sûr de faire un bon tas qui se conserve ».

Un débit de 500 t/h

Le constructeur a vu les choses en grand pour ce modèle. Ainsi, le canal est élargi, pour accueillir un rotor non plus de 750 mm, mais ici de 910 mm. « C’est le plus large du marché, il accepte des flux très importants ». D’autres changements ont également été présentés, citons l’éclateur avec 2 rouleaux de 310 mm et ses 40 % de différentiel de rotation qui « permettent un très bon éclatage », ou encore le système d’éjection redimensionné et modifié. « Le changement de goulotte entre les ensilages d’herbe et de maïs peut se faire en 30 minutes ». Côté pneumatique, pour limiter les tassements de sol, la machine qui pèse dans les 24 t est équipée de télégonflage et d’une monte de pneus avant en 42 pouces.

Avec 14 rangs, le chantier gagne en vitesse. Le système de guidage de goulotte Autofill s’adapte à la remorque pour un remplissage optimisé.

Concentré pour surveiller

La cabine sur plots bien insonorisée issue de la gamme moissonneuse met le chauffeur dans une bulle de silence. Pour la conduite, lors des chantiers, il peut compter sur le système « de remplissage automatique de benne Autofill. On peut détourer les champs sans avoir à toucher à la commande de la goulotte ». Cet automatisme peut se régler, et le chauffeur peut ainsi finaliser, si besoin, le remplissage de la remorque. L’opérateur « surveille plutôt le chantier, il pose son attention sur d’autres points, comme le bon éclatage des grains. En fin de journée, c’est beaucoup moins de fatigue », selon Benoît Moreau. Autre nouveauté, le pilotage de la machine par un joystick, le volant ne sert alors plus que sur la route et permet « une conduite au champ plus reposée ».

Fanch Paranthoën

La puissance s’adapte