Maïs / Retrouver les références variétales

Dossier technique

Retrouver les références variétales

Retrouver les références variétales
Arvalis, le Geves et l’UFS se sont associés pour développer Varmaïs, un outil en ligne de consultation des références de l’évaluation variétale issues des réseaux d’inscription et de post-inscription en France, et d’aide au choix des variétés de maïs grain et fourrage.

Cet outil gratuit et en libre accès a été pensé pour tous les agriculteurs, les éleveurs, les techniciens des structures de conseil et d’approvisionnement, les semenciers et plus globalement pour tous les acteurs de la filière maïs.

L’objectif de cet outil est de présenter, en toute neutralité, des références puissantes et fiables, issues des réseaux d’essais d’évaluation variétale à l’inscription France (CTPS/Geves), en post-inscription (Arvalis et UFS) et en probatoire à la post-inscription (Arvalis).

Pour accéder à l’outil, cliquez ici

