Une espèce en voie d’extension en Bretagne

À quoi ressemble du datura exactement ?C’est une adventice dicotylédone avec des cotylédons longs et allongés, les feuilles sont dentées irrégulièrement avec une jolie fleur blanche ou violette. Enfin, la plante produit des graines dans des capsules (bogues) couvertes d’épines robustes. En cas de doute, utilisez des applications de reconnaissance comme PlantNet.Pourquoi s’inquiéter autant de sa présence ?C’est une adventice difficile à gérer une fois dans la parcelle, mais qui produit surtout des toxines très dangereuses pour les animaux : 500 fois plus puissantes que les mycotoxines du maïs.Le datura a la particularité de produire des toxines appelées alcaloïdes tropaniques. Toute la plante est toxique (tiges, feuilles, graines, racines).S’agit-il d’une adventice du Sud ?Non, le datura est présent naturellement partout en France, sur les bords des routes, terrains vagues, chemins … mais les rotations et le manque de vigilance peuvent augmenter localement la pression dans les parcelles. Les maïs, prairies, sarrasin, légumes industrie sont concernés.Les secteurs avec des rotations principalement de cultures de printemps favorisent l’adventice. Pour la Bretagne, les cultures de sarrasin ou de légumes industrie utilisent depuis plusieurs années des drones pour détecter l’adventice.J’ai du datura que je n’avais pas avant, il vient d’où ?Difficile à dire, la graine peut rester viable plus de 40 ans dans le sol, l’origine est difficile à vérifier.Cela a pu être une introduction de graines plusieurs années auparavant, enfouies par un labour. Plusieurs années plus tard, si un autre labour remonte les graines, elles restent viables et peuvent germer. Une contamination par les bords des routes, les machines de récolte… sont autant d’hypothèses possibles, mais difficiles à valider.Pourquoi c’est si difficile à gérer dans les maïs ? C’est résistant aux herbicides ?Non les herbicides sont très efficaces. Le problème vient de la longue période de levée et l’inefficacité des leviers agronomiques.Le datura…