La part du salariat dans l’emploi agricole progresse, notamment en production porcine ou plus de la moitié des actifs sont salariés. Le marché de l’emploi en élevage de porcs est très tendu puisqu’il faut en moyenne plus de 4 mois pour trouver un salarié. Il est donc important voire primordial que les salariés déjà en poste soient fidélisés en les impliquant dans les décisions de l’entreprise. Il faut aussi que leurs conditions de travail et d’accueil sur l’élevage (sas sanitaire, vestiaires séparés homme/femme, douches dignes de ce nom…) soient au cœur des préoccupations de l’éleveur. Certains producteurs ont aussi mis en place des contrats donnant accès à des primes d’intéressement pour les salariés suite à l’atteinte d’objectifs fixés comme l’amélioration de performances techniques spécifiques. Voici quelques pistes, mais il en existe d’autres qui permettent de s’épanouir au travail et de se projeter sur le long terme dans l’entreprise.