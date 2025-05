Un site flambant neuf pour MyLab

Seize mois de travaux ont été nécessaires pour construire le nouveau laboratoire MyLab qui s’étend sur une surface de 4 000 m² à Janzé, ville de 9 000 habitants. Représentant un investissement de 12,8 millions €, il est le fruit du regroupement de ses deux sites de Châteaugiron (35) et Carhaix (29). L’entreprise est portée par une association de loi 1901 dirigée par des éleveurs, des coopératives et des industriels privés du secteur laitier. Environ 7 000 échantillons y sont traités chaque jour par les 130 salariés. « Nos principaux métiers demeurent la réalisation d’analyses pour le paiement du lait à la qualité, la réalisation d’analyses de santé des troupeaux (brucellose, IBR, BVD), ainsi que des analyses à la demande des éleveurs, des laiteries et des entreprises de conseil (Eilyps, Innoval) », souligne Kathia Longcote, directrice. Pôles de diversification et d’innovation En parallèle, « depuis plus de 15 ans, nous avons développé un pôle de diversification, consolidé depuis 2021 par un pôle innovation, afin d’offrir aux acteurs de la filière (éleveurs, laiteries) un accompagnement technique analytique ». « Nous répondons aux enjeux de sécurité sanitaire, de compétitivité, au dossier carbone via les indicateurs méthane. Les analyses d’eau favorisent la gestion sanitaire en élevage et la réutilisation des eaux dans différentes entreprises », ajoute le président Frédéric David. 13 000 éleveurs Au total, plus de 20 millions d’analyses/an sont réalisées sur le site, pour un chiffre d’affaires de 11,8 millions €. Lors de l’inauguration, les invités ont découvert les différentes salles et l’organisation : identification des échantillons, analyses des germes, butyriques, antibiotiques… « Le périmètre d’activité s’étend sur la Bretagne et les Pays de la Loire, concernant 65 laiteries et 13 000 éleveurs, soit 36 % de la collecte nationale. » « Ce laboratoire apporte de la confiance et de la…