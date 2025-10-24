La volaille en circuits courts

La Chambre d’agriculture possède un outil qui permet d’observer et de référencer les exploitations agricoles en circuit court sur le territoire. Sur la Bretagne ce sont 157 fermes qui proposent de la volaille de chair en circuit court et 133 exploitations qui sont répertoriés avec une activité pondeuse et vente des œufs en circuit court. Des chiffres qui ne reflètent pas totalement la réalité car certaines exploitations ne sont pas forcément identifiées dans l’outil. Au travers de ce dossier, des aviculteurs témoignent sur leurs pratiques au niveau de la production, de l’alimentation et de la commercialisation. L’autonomie est le maître mot dans tous les domaines. Beaucoup d’éleveurs produisent leur aliment avec les céréales cultivés sur la ferme, l’abattage se fait souvent sur l’exploitation dans des outils individuels ou aux normes CE pour pouvoir abattre en prestation. La commercialisation se fait en boutique à la ferme, sur les marchés, en magasins de producteurs, en GMS mais aussi dans des casiers accessibles 24h/24.