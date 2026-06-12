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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Événements / « Le bien-être au travail commence par l’indépendance d’esprit »

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2026 06 12 distrivert mb

Dossier technique

« Le bien-être au travail commence par l’indépendance d’esprit »

À la tête du Coredef, Loïc Guines veut ouvrir le débat sur la qualité de vie des actifs agricoles. Pour lui, la question ne se limite pas au temps de travail : elle touche aussi à l’organisation des fermes, à l’autonomie de décision et à la capacité des éleveurs à rester « bien dans leurs bottes ».

Lecture : 3 min.
Unhomme assis à un bureau devant une baie vitrée - Illustration « Le bien-être au travail commence par l’indépendance d’esprit »
Loïc Guines, président du Coredef.

Parce qu’on voit bien qu’il y a un vrai sujet. Aujourd’hui, des exploitations s’agrandissent, les investissements augmentent, les charges mentales aussi. Certains agriculteurs sont dépassés par le…

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