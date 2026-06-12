Dossier technique

« Le bien-être au travail commence par l’indépendance d’esprit »

À la tête du Coredef, Loïc Guines veut ouvrir le débat sur la qualité de vie des actifs agricoles. Pour lui, la question ne se limite pas au temps de travail : elle touche aussi à l’organisation des fermes, à l’autonomie de décision et à la capacité des éleveurs à rester « bien dans leurs bottes ».