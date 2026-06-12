Derrière la traite robotisée, différentes stratégies

Des éleveurs en traite robotisée veulent continuer à profiter des prairies aux portes de l’étable pour pâturer afin de réduire le besoin de correcteur azoté et abaisser le coût alimentaire. Pourquoi pas. Mais comment ajuster la ration en fonction de la qualité et de la disponibilité de l’herbe ou encore comment optimiser la circulation des animaux entre les paddocks et le robot ? D’autres, et c’est une vraie tendance, cherchent à produire le maximum de lait par stalle pour diluer les charges de structure (bâtiment, automates…). Quelle conduite alimentaire adopter pour gagner en productivité ? Comment limiter l’impact de la hiérarchie sociale dans le troupeau pour garantir à tous les animaux un bon accès à la traite ? Quels leviers actionnés pour garantir un indispensable confort aux vaches gardées à l’intérieur ? Des producteurs de lait bretons partagent leur vision et leur expérience de l’automatisation de la traite.

Toma Dagorn