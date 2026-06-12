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Journal Paysan Breton / Département / Morbihan / Un accord qui favorise le dialogue social

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2026 06 12 distrivert mb

Dossier technique

Un accord qui favorise le dialogue social

En 2026, les partenaires sociaux du monde agricole ont signé un accord inédit sur les conditions de travail.

Lecture : 3 min.
Un homme dans un champ - Illustration Un accord qui favorise le dialogue social
Pierre-Yves Le Bozec (sur sa ferme à Lanester) est vice-président de la commission employeurs de la FNSEA.

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