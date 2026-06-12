Entrer progressivement dans le monde professionnel

« C’est le machinisme qui m’attire », livre Loan Hingant, 20 ans. Dans l’atelier de la concession Blanchard Agriculture à Trémeur (22), il se sent comme un poisson dans l’eau. « Tous les jours, je suis confronté à de nouvelles pannes. À chaque fois, il faut savoir résoudre le problème », sourit le jeune homme. Il évolue ici comme apprenti pour la 2e année consécutive dans le cadre d’un BTS Génie des équipements agricoles (GDEA) à la MFR de Loudéac (22).

Avec un professionnel, tu n’as pas la même attitude

Auparavant, il avait aussi été alternant en ETA pour son Bac pro. « J’ai adoré mes quatre ans d’apprentissage. » Ce rythme scolaire qui privilégie le temps passé en entreprise plutôt que sur les bancs de l’école, l’action et la pratique plutôt que la théorie lui convient parfaitement. « À l’école, j’avais parfois des problèmes à rester concentré », dit-il. « Mais au côté d’un professionnel, tu n’as pas la même attitude… »

Bien accueilli et entouré par l’équipe

Loan se rappelle son arrivée à la concession. D’abord l’entretien d’embauche passé avec Marc Brieuc, son maître d’apprentissage, et un responsable de l’entreprise. « Ils m’ont posé des questions sur la mécanique en me poussant jusqu’aux limites de mes connaissances. C’était un peu impressionnant. » Puis son accueil avec la remise de ses EPI, d’une mallette pleine d’outillages et d’un ordinateur. « En tant qu’apprenti, tu n’es pas laissé à l’écart. Au contraire, je me suis senti tout de suite bien entouré. Chaque fois que j’ai besoin d’un conseil, tout le monde me répond. » Les liens se tissent facilement quand les plus anciens sont tous là pour transmettre leur passion, explique l’étudiant. À ses yeux surtout, un bon maître d’apprentissage est quelqu’un avec qui on peut avoir « une relation franche » comme avec Marc Brieuc.

Marc Brieuc, responsable d’atelier spécialisé Récoltes chez Blanchard Agriculture à Trémeur (22)

Gagner en autonomie et en responsabilités

Pour Loan, la recette est simple pour bien s’intégrer : « Si les maîtres d’apprentissage voient que tu t’intéresses, ils vont s’intéresser à toi. » Les choses se font ensuite naturellement, étape par étape. « Plus tu gagnes la confiance des autres, plus on te confie des tâches intéressantes, des travaux plus compliqués ou des machines plus grosses. » Lui intervient dans le secteur des récoltes : ensileuses, moissonneuses, presses… « À chaque fois, il est indispensable de bien comprendre le fonctionnement de la chaîne cinématique. » Le jeune homme a à disposition des carnets pour chaque machine et des informations sur l’ordinateur. « C’est un travail avant tout manuel et il faut oser se lancer. Mais si tu n’es pas serein pour démonter, tu appelles quelqu’un pour t’aiguiller puis au fur et à mesure, tu gères tout seul. » C’est le chemin sécurisé de l’apprentissage en alternance. « Au fil du temps, on m’a donné de l’autonomie et des responsabilités. »

Au fil du temps, Loan Hingant a gagné en autonomie dans son travail à l’atelier

Son contrat se termine fin août. Une embauche va lui être proposée par l’entreprise. « Je me suis bien intégré à l’équipe. Je me sens bien ici et j’ai envie de rester. » Le jeune homme apprécie les relations avec ses collègues mais aussi avec les clients.

Toma Dagorn

Former pour recruter