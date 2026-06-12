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Journal Paysan Breton / Dossiers / La qualité de vie au travail

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Dossier technique

La qualité de vie au travail

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Des maraîchers dans une serre de tomates - Illustration La qualité de vie au travail
L'équipe de LMC Maraîchage. | © LMC Maraîchage

Temps de travail, charge mentale, organisation des fermes, autonomie de décision : la qualité de vie au travail s’impose comme un enjeu central pour l’agriculture bretonne. À travers le dossier de cette semaine consacré à la qualité de vie au travail, Paysan Breton donne la parole aux salariés, aux agriculteurs, aux apprentis et conseillers qui cherchent des solutions concrètes pour rester performants sans s’épuiser. Délégation, remplacement, collectif, formation : autant de pistes pour être bien dans sa tête et bien dans ses bottes.

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