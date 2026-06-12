Temps de travail, charge mentale, organisation des fermes, autonomie de décision : la qualité de vie au travail s’impose comme un enjeu central pour l’agriculture bretonne. À travers le dossier de cette semaine consacré à la qualité de vie au travail, Paysan Breton donne la parole aux salariés, aux agriculteurs, aux apprentis et conseillers qui cherchent des solutions concrètes pour rester performants sans s’épuiser. Délégation, remplacement, collectif, formation : autant de pistes pour être bien dans sa tête et bien dans ses bottes.