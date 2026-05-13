De l’eau, oui, mais de l’eau propre

Au Gaec de la Chevalerie à Chantrigné (53), Nicolas Savary démarre la journée en faisant un petit tour d’étable. « Je passe derrière les vaches pour repérer d’éventuelles pertes de lait, signes de chaleur ou traces de métrite. Je jette aussi un œil sur l’état des bouses. » Une visite de courtoisie du troupeau qu’il effectue toujours avec sa brosse à la main. Chaque jour, il en profite pour vider et nettoyer tous les abreuvoirs du bâtiment. « Le lait est fait avant tout d’eau. Il est donc indispensable de s’intéresser à la qualité de l’abreuvement », rappelle le Mayennais. « J’aime boire dans un verre propre à chaque repas. Nos animaux, c’est un peu pareil. » Il invite à regarder les vaches manger à l’auge : « Elles ont toujours de la nourriture collée sur le mufle quand elles partent boire. Tout cela se dépose dans les abreuvoirs… » Ainsi, tous les abreuvoirs de l’élevage sont soit basculants, soit équipés d’une bonde pour une vidange simple afin de permettre un nettoyage quotidien efficace.

Toma Dagorn