S'abonner

Journal Paysan Breton / Élevage / Vache laitière / De l’eau, oui, mais de l’eau propre

publicité
2026 05 08 distrivert mb

Dossier technique

De l’eau, oui, mais de l’eau propre

Lecture : 1 min.
Un éleveur soulève la bonde d'un abreuvoir pour le vider - Illustration De l’eau, oui, mais de l’eau propre
Nicolas Savary vide un abreuvoir | © Paysan Breton - T. Dagorn

Au Gaec de la Chevalerie à Chantrigné (53), Nicolas Savary démarre la journée en faisant un petit tour d’étable. « Je passe derrière les vaches pour repérer d’éventuelles pertes de lait, signes de chaleur ou traces de métrite. Je jette aussi un œil sur l’état des bouses. » Une visite de courtoisie du troupeau qu’il effectue toujours avec sa brosse à la main. Chaque jour, il en profite pour vider et nettoyer tous les abreuvoirs du bâtiment. « Le lait est fait avant tout d’eau. Il est donc indispensable de s’intéresser à la qualité de l’abreuvement », rappelle le Mayennais. « J’aime boire dans un verre propre à chaque repas. Nos animaux, c’est un peu pareil. » Il invite à regarder les vaches manger à l’auge : « Elles ont toujours de la nourriture collée sur le mufle quand elles partent boire. Tout cela se dépose dans les abreuvoirs… » Ainsi, tous les abreuvoirs de l’élevage sont soit basculants, soit équipés d’une bonde pour une vidange simple afin de permettre un nettoyage quotidien efficace.

Toma Dagorn

Au Gaec de la Chevalerie à Chantrigné (53), l'hygiène des abreuvoirs est vérifiée tous les jours pour offrir de l'eau toujours propre aux animaux
Au Gaec de la Chevalerie à Chantrigné (53), l’hygiène des abreuvoirs est vérifiée tous les jours pour offrir de l’eau toujours propre aux animaux
Tags : , , , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner