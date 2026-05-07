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Journal Paysan Breton / Politique agricole / Edito / L’eau

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L’eau

Lecture : 1 min.
edito nouveau.png - Illustration L’eau
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C’était le 31 mars dernier. En marge d’une réunion, un agriculteur glissait discrètement : « La terre est dure… un peu d’eau ferait du bien. » Les têtes hochaient, jusqu’à ce que ce constat unanime…

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