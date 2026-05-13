Le besoin de ventiler un bÃ¢timent dÃ©jÃ  ouvert

Â« Je ne me sentais pas du tout concernÃ© par lâ€™installation de ventilateurs dans notre bÃ¢timent. Et pourtantâ€¦ Â», confie Bertrand Lelou, associÃ© avec ses fils Romain et Basile, Ã Grandchamps-des-Fontaines, Ã 15 km au nord de Nantes (44). Il faut dire que lâ€™Ã©table du Gaec construite il y a neuf ans pour loger 140 Pie Rouge conduites en traite robotisÃ©e est grande ouverte Ã lâ€™est, Ã©quipÃ©e dâ€™un filet escamotable, relevÃ© dÃ¨s que la mÃ©tÃ©o est favorable Ã lâ€™ouest et non bardÃ©e au nord.

Les ventilateurs sâ€™auto-amortissent grÃ¢ce Ã la production prÃ©servÃ©e

Chute en lait, boiteries et trou en reproduction

Si les associÃ©s nâ€™imaginaient pas avoir Â« des problÃ¨mes de stress thermique Â», ils constataient tout de mÃªme des baisses de lait en pÃ©riode chaude. Au printemps 2024, ils ont installÃ© des capteurs de la solution Neo (Innoval) pour suivre lâ€™Ã©volution en temps rÃ©el de la tempÃ©rature et de lâ€™hygromÃ©trie dans leur enceinte. Â« En septembre, cela a Ã©tÃ© la catastrophe : un coup de chaleur a fait chuter la production de 5,5 kg de lait par vache en une journÃ©e. Une baisse qui a perdurÃ© pendant une semaine. Â» Pendant cet Ã©pisode dÃ©licat, les animaux, Â« essoufflÃ©s Â», ne frÃ©quentaient plus les logettes. Â« Ils nâ€™ingÃ©raient plus. La gestion des refus Ã©tait compliquÃ©e. Â» Les consÃ©quences de cette mauvaise passe se sont dâ€™ailleurs fait ressentir dans la durÃ©e. Â« RestÃ©s longtemps en station debout sur les aires dâ€™exercice durant ces jours de stress thermique, les animaux ont dÃ©clarÃ© des boiteries par la suite Â», rapporte Bertrand Lelou. Â« Et puis des vaches ont coulÃ©. Il y a eu un gros trou de reproduction. Â» Du cÃ´tÃ© du THI calculÃ© Ã partir des donnÃ©es des capteurs, Â« nous Ã©tions vraiment dans le rouge. Â» MÃªme dans ce bÃ¢timent trÃ¨s ouvert, lâ€™humiditÃ© de lâ€™air grimpait trÃ¨s fortement : Â« Les conditions Ã©taient en fait trÃ¨s dÃ©favorables pour les vaches. Â»

Ventilateurs Ã pales de 6 m de diamÃ¨tre

Pendant lâ€™hiver, les Ã©leveurs font des visites et demandent des devis pour des systÃ¨mes de ventilation mÃ©canique. Ils investissent finalement 30 000 â‚¬ tout compris pour installer cinq brasseurs dâ€™air horizontaux (Noirot) de 6 m de diamÃ¨tre. De grandes pales volontairement placÃ©es au-dessus des trois rangÃ©es de logettes (dÃ©jÃ Ã©quipÃ©es de tapis Ã©pais) Â« pour favoriser au maximum le confort de couchage. Â» Quand lâ€™Ã©tÃ© 2025 est venu, Â« encore plus chaud que le prÃ©cÃ©dent avec de gros pics de tempÃ©rature Â», les vaches nâ€™ont plus souffert. Â« Du cÃ´tÃ© des capteurs, le THI est restÃ© modÃ©rÃ©. Du cÃ´tÃ© du troupeau, zÃ©ro chute de production Â», prÃ©cise Bertrand Lelou. Â« Alors quâ€™Ã 4 km, sous les mÃªmes conditions climatiques, un voisin a perdu 7 kg de lait par vache en juilletâ€¦ Â»

Le bÃ¢timent du Gaec est grand ouvert Ã l’est, cÃ´tÃ© table d’alimentation AperÃ§u des brasseurs Ã cinq pales au plafond et des capteurs Neo placÃ©s entre les deux brosses Ã vache

Ã‰nergie photovoltaÃ¯que

Lâ€™amortissement de lâ€™installation des ventilateurs se fait sur sept ans. Â« Les vaches nous rendent le confort donnÃ©. Aux premiers coups de chaud, nous avons fait une simulation. Le matÃ©riel va sâ€™auto-amortir, les annuitÃ©s Ã©tant couvertes par les quantitÃ©s de lait qui ne sont plus perdues. Et cela sans intÃ©grer dans le calcul le bien-Ãªtre animal, la santÃ© des pattes et la reproduction qui ne sont plus dÃ©gradÃ©s, ni le temps perdu Ã sâ€™occuper dâ€™un troupeau rencontrant des difficultÃ©s Â», explique lâ€™Ã©leveur. Le coÃ»t de la consommation Ã©lectrique supplÃ©mentaire est jugÃ© Â« marginal Â», dâ€™autant que le Gaec profite dâ€™un tracker. Â« Les journÃ©es de grosse chaleur, il fait trÃ¨s beau. La production photovoltaÃ¯que est donc maximale alors que les ventilateurs sont Ã plein rÃ©gime. Et la nuit, quand les panneaux solaires sont inactifs, il fait naturellement moins chaud et les brasseurs ralentissent et consomment moins. Â»

Toma Dagorn

Ventilation en continu et ambiance stable