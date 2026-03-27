Raisonner le choix selon l’usage

Face aux hausses tarifaires répétées de ces dernières années, les contraintes budgétaires tendent à reléguer au second plan les critères techniques dans le choix des pneumatiques. Pourtant, cet aspect est d’autant plus déterminant que la puissance moyenne des tracteurs ne cesse d’augmenter. Plus un tracteur est lourd et puissant, plus ses performances peuvent être pénalisées par un choix de pneus inadapté. Dans un contexte de recherche de productivité et de préservation des sols, il est essentiel de bien analyser la répartition des tâches effectuées par le tracteur concerné. Cette réflexion préalable facilite ensuite la sélection de la catégorie de pneus la plus adaptée.

Tous les pneus « standards » ne se valent pas

Standard : trouver le bon rapport qualité/prix

Sur les tracteurs de faible et moyenne puissance, le pneu radial standard demeure la référence. L’offre est abondante, les dimensions multiples, et la concurrence particulièrement vive, notamment sous l’effet de la multiplication des acteurs asiatiques sur ce segment. Les écarts de prix sont parfois significatifs. Faut-il pour autant céder à la seule logique budgétaire ? Tout dépend de l’usage. Opter pour un pneu « low cost » peut se concevoir sur un tracteur de cour, mais s’avère plus risqué sur un tracteur polyvalent, sollicité sur route comme au champ. Les manufacturiers l’ont bien compris en segmentant leurs gammes standards selon les niveaux d’exigence. Tous les pneus « standards » ne se valent pas.

Sur les tracteurs d’élevage faisant beaucoup de manutention, les pneumatiques standards à tarif attractif sont une bonne option.

Des dimensions selon les usages

Vient ensuite le choix des dimensions. Le diamètre et la largeur ne relèvent pas d’un simple choix visuel. Un tracteur dédié à la traction gagne à être chaussé du plus grand diamètre homologué par le constructeur. Le développement plus important favorise la motricité et l’empreinte au sol. À l’inverse, pour un tracteur principalement affecté à la manutention, un diamètre plus contenu permet de limiter la hauteur totale et d’améliorer l’accessibilité aux bâtiments.

La largeur constitue le second critère dimensionnel. Les pneus étroits (moins de 480 mm) sont destinés à la pulvérisation ou au passage dans les cultures en rangs. Les largeurs intermé- diaires, comprises entre 520 et 650 mm, sont les plus répandues sur les tracteurs polyvalents des exploitations de polyculture-élevage. La largeur maximale est souvent dictée par le respect de la raie de labour. Au-delà, entre 710 et 900 mm, les pneus larges répondent aux exigences des tracteurs de forte puissance et aux impératifs de protection des sols en limitant le tassement.

Avec l’augmentation des masses – tracteurs plus lourds, outils plus imposants – la capacité de charge devient déterminante. Et c’est ici que le pneu standard atteint ses limites : pour porter et rouler vite, il faut monter en pression. Or, pression élevée rime rarement avec respect du sol.

IF et VF pour répondre à l’augmentation des charges

D’où l’intérêt, au-delà d’un certain poids et d’une certaine puissance, de se tourner vers des pneumatiques intégrant les normes IF (Improved Flexion) ou VF (Very High Flexion). Initialement réservées aux marques premium, ces technologies sont désormais proposées par de nombreux manufacturiers. Grâce à des flancs plus souples, ces pneus offrent une empreinte au sol accrue. Les IF acceptent jusqu’à 20 % de charge supplémentaire à pression identique par rapport à un modèle standard de même dimension. À charge équivalente, ils permettent une réduction de pression pouvant atteindre 20 %. Les VF vont plus loin, avec jusqu’à 40 % de charge supplémentaire dans les mêmes conditions, ou une réduction de pression pouvant atteindre 40 % à charge équivalente. Ces valeurs sont généralement établies aux vitesses maximales (souvent 65 km/h). En pratique, les gains varient selon la vitesse de travail. À titre d’exemple, un AxioBib 2 de Michelin en dimension 710/70 R42, en version VF, offre à 10 km/h une réduction de pression de 20 % pour une charge de 5 500 kg par rapport à un MachXBib standard. À pression identique de 1,2 bar, toujours à 10 km/h, il accepte 13 % de charge supplémentaire. Plus onéreux à l’achat et exigeant des jantes plus larges (sauf pour les modèles portant la mention NRO), ces pneumatiques présentent l’avantage de réduire l’écart de pression entre le champ et la route. Ils conservent par ailleurs tout leur intérêt lorsqu’ils sont associés à un système de télégonflage, en réduisant les temps morts liés aux ajustements de pression.

Le télégonflage est la solution idéale pour adapter la pression des pneus d’un tracteur alternant route et champs. Il est même obligatoire pour ce pneu hybride Michelin Evobib dont l’empreinte au sol se rétrécit sur la route et s’élargit au champ grâce au changement de pression.

Les hybrides pour concilier route et champ

L’augmentation des vitesses de déplacement et l’éloignement des parcelles ont fait émerger une nouvelle génération de pneus dits hybrides. Leur architecture conserve des chevrons agricoles classiques, mais la bande centrale s’enrichit de pavés plus rapprochés pour stabiliser le comportement routier. L’objectif est clair : réduire l’usure, améliorer le confort et contenir la consommation, sans sacrifier l’adhérence en traction. La plupart répondent à la norme VF, signe que la gestion de la charge reste centrale. L’offre demeure limitée pour l’instant à quelques acteurs : Michelin, Nokian, Alliance et Trelleborg.

Avec leurs pavés rapprochés, les pneus agroroutiers sont à réserver aux tracteurs dédiés au transport. Avec leurs flancs souples grâce à la technologie VF et leur surface de crampons étendue au centre de la bande de roulement, les pneus hybrides concilient respect des sols et qualités routières.



Dernière catégorie, les pneumatiques agroroutiers s’adressent aux tracteurs principalement dédiés au transport. Leur profil, composé de chevrons ou pavés rapprochés et d’une bande centrale continue, privilégie clairement la route. Ce choix technique limite l’usure et la consommation, mais rend ces pneus inadaptés aux travaux des champs.

Michel Portier

En chiffres : De 1 à 3, c’est l’écart de prix observé pour un pneu 650/85 R38 entre un pneu standard d’entrée de gamme autour de 2 000 euros et un modèle premium VF situé aux alentours de 6 000 euros. À mi-chemin, autour de 4 000 euros, se situent des pneus standards de grandes marques et des modèles IF de marques intermédiaires. 0,1 à 0,2 bars, le très faible écart de pression entre le champ et la route pour conserver la capacité de charge d’un pneu VF. 4, Nombre de manufacturiers qui proposent une gamme de pneus hybrides aux capacités routières améliorées

Bien faire vieillir ses pneus