S'abonner

Journal Paysan Breton / Agriculture biologique / Cultures / Leur projet allie fraises et myrtilles

publicité
2026 05 08 distrivert mb

Leur projet allie fraises et myrtilles

Antonin Le Campion et Aline Le Féon développent depuis 2022 une production de fraises et myrtilles en bio. Leurs volumes progressent, répondant à leurs nombreux circuits de commercialisation à proximité.

Lecture : 3 min.
Un homme et une femme devant des cultures - Illustration Leur projet allie fraises et myrtilles
Antonin Le Campion et Aline Le Féon devant leurs cultures, à Dingé (35). | © Paysan Breton

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner