Un diagnostic pour Ã©viter les mauvais investissements

Avant dâ€™engager des investissements pour amÃ©liorer lâ€™ambiance dans ses bÃ¢timents dâ€™Ã©levage, il est prÃ©fÃ©rable de rÃ©aliser un diagnostic complet de la ventilation et des adaptations possibles au changement climatique. Louise Rouxel, consultante ambiance des bÃ¢timents chez Eilyps, cite lâ€™exemple dâ€™un Ã©leveur qui a dÃ©pensÃ© 40 000 â‚¬ dans des ventilateurs Ã flux verticaux placÃ©s sous un dÃ´me Ã©clairant que les vaches fuyaient car ils soufflaient lâ€™air chaud vers le bas.

Sur la SCEA La Cour, les Ã©leveurs lui ont demandÃ© conseil avant d’investir. Â« Nous avons connu ces derniÃ¨res annÃ©es plusieurs pics de chaleur qui ont impactÃ© la production de nos vaches, passant de 45 Ã 39-40 L en moyenne sur plusieurs jours. Nous avons dÃ©cidÃ© dâ€™agir mais ne savions pas quels changements envisager Â», prÃ©cise Gilles Chapron, associÃ© avec son frÃ¨re Jean-Marie, Jean-FranÃ§ois ThÃ©bault et Ronald Cherbonnel. Ils emploient 7 salariÃ©s sur leur ferme de 250 ha de SAU et produisent 2,5 millions de L de lait avec 3 robots (200 vaches Primâ€™Holstein) et gÃ¨rent Ã cÃ´tÃ© des ateliers porc, volaille et mÃ©thanisation.

MalgrÃ© les sept grandes ouvertures (sur 2 m de hauteur avec un recouvrement de toiture de 1 m) de leur stabulation en toit d’usine, la grande largeur dâ€™environ 60 m ne facilitait pas lâ€™effet vent nÃ©cessaire en Ã©tÃ© (en hiver, la ventilation est davantage verticale du fait des diffÃ©rences de tempÃ©rature entre lâ€™intÃ©rieur et lâ€™extÃ©rieur).

Les ventilateurs soufflent lâ€™air vers les robots. 19 ventilateurs de 1,3 m de diamÃ¨tre ont Ã©tÃ© suspendus dans la stabulation.

Â« La vitesse d’air Ã©tait Ã revoir Â»

Â« Lors du diagnostic, des mesures sont effectuÃ©es tous les 15 m dans le bÃ¢timent et comparÃ©es avec les donnÃ©es enregistrÃ©es Ã lâ€™extÃ©rieur Â», prÃ©cise Louise Rouxel. Les points analysÃ©s sont les suivants : tempÃ©rature ressentie et ambiante, ammoniac, humiditÃ©, CO 2 , luminositÃ©, particules fines, vitesse de l’air, orientation du vent. Â« Ces mesures complÃ¨tes sont importantes car chaque Ã©levage est diffÃ©rent. Les conseils ne peuvent Ãªtre les mÃªmes pour tous. Â»

Des mesures tous les 15 mÃ¨tres

Sur la SCEA La Cour, Â« j’ai rÃ©alisÃ© le diagnostic en octobre 2024. Les paramÃ¨tres Ã©taient bons au niveau du rayonnement de la toiture ou de l’humiditÃ© mais la vitesse d’air Ã©tait Ã revoir Â». Dans ce bÃ¢timent, Â« il Ã©tait prÃ©fÃ©rable dâ€™installer des ventilateurs Ã flux horizontaux par sections de bÃ¢timent, du fait de la prÃ©sence de nombreux poteaux. Ils permettent de recrÃ©er lâ€™effet vent vers les robots, ce qui limite aussi les mouches au niveau de la traite. Â»

Les ventilateurs se dÃ©clenchent dÃ¨s 18 Â°C

19 ventilateurs (marque Sodalec, diamÃ¨tre 1,3 m) ont Ã©tÃ© suspendus dans la stabulation, agissant sur 15 m chacun. L’investissement a Ã©tÃ© dâ€™environ 46 500 â‚¬ au total. Â« L’installation a Ã©tÃ© faite il y a 2 mois par Ã‰meraude Ã©levage, sur 2 semaines. Les ventilateurs se dÃ©clenchent dÃ¨s que la tempÃ©rature dÃ©tectÃ©e par 2 sondes dans le bÃ¢timent dÃ©passe 18 Â°C. Cinq vitesses de rotation sont possibles selon la tempÃ©rature. Tout est automatisÃ©, pilotÃ© depuis une armoire de contrÃ´le Â», prÃ©cise Gilles Chapron. Â« Nous allons quantifier la consommation d’Ã©lectricitÃ© des ventilateurs. Â» Lâ€™Ã©levage installe actuellement des panneaux photovoltaÃ¯ques, en autoconsommation et revente.

La ventilation est automatisÃ©e, pilotÃ©e depuis une armoire de contrÃ´le.

Quatre devis rÃ©alisÃ©s

Les Ã©leveurs ont rÃ©alisÃ© quatre devis avec diffÃ©rents fournisseurs de ventilateurs. Â« Je n’oriente pas les Ã©leveurs vers telle ou telle entreprise, mais ils me fournissent les devis et je regarde l’implantation prÃ©vue pour voir si c’est cohÃ©rent avec le diagnostic (qui est un conseil neutre). Je peux Ã©ventuellement revenir sur site pour reprendre des mesures et vÃ©rifier le bon fonctionnement. Â»

Gilles Chapron a aussi ajoutÃ© de la longueur dâ€™abreuvement (4 abreuvoirs en tout). Â« Pour les â€˜prÃ©pa vÃªlageâ€™, deux points d’eau sont prÃ©sents dans chaque case. Â» Lâ€™installation de rideaux amovibles et une ouverture du bardage en hauteur sont envisagÃ©es.

AgnÃ¨s Cussonneau

Cinq points analysÃ©s selon un ordre de prioritÃ©