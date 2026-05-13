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Journal Paysan Breton / Département / Finistère / Repeindre les translucides

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2026 05 08 distrivert mb

Dossier technique

Repeindre les translucides

Lecture : 1 min.
Aperçu d'une étable avec charpente bois et logettes abritant des vaches de race Holstein - Illustration Repeindre les translucides
La peinture réflective sur les translucides a changé l’ambiance les jours de chaleur. | © Paysan Breton - T. Dagorn

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