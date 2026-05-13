S'abonner

Journal Paysan Breton / Élevage / Vache laitière / Anticiper grâce au THI du bâtiment

publicité
cek mb 2025

Dossier technique

Anticiper grâce au THI du bâtiment

Gaec de Montibi à Benoîtville (50) - Grâce aux capteurs dans l’étable, le THI précis auquel les vaches sont soumises est consultable sur smartphone pour réagir en conséquence.

Lecture : 1 min.
Deux vaches de race Holstein au cornadis en train de manger une ration à base d'enilage de maïs - Illustration Anticiper grâce au THI du bâtiment
Les vaches du Gaec portent des colliers mesurant activité, ingestion et rumination. | © Paysan Breton - T. Dagorn

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner