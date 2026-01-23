S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / Bien pailler ses ruminants

Dossier technique

Bien pailler ses ruminants

Un homme manie une dérouleuse-pailleuse à l'aide d'une télécommande dans un bâtiment d'élevage de chèvres - Illustration Bien pailler ses ruminants
Dans sa stabulation caprine de Châteaugiron (35), Hugo Mérel pilote la dérouleuse-pailleuse radiocommandée. Sur cet élevage, la machine est utilisée aussi bien pour le paillage que pour la distribution de paille pour l’alimentation des chevrettes.

Les pailleuses tractées ou portées restent très présentes dans les élevages. Mais elles laissent parfois la place à des outils plus polyvalents tels que les dérouleuses-pailleuses. Des automoteurs, pratiques, sont aussi proposés. Faisant gagner encore plus de temps aux éleveurs, des systèmes automatisés ou robotisés voient le jour. Dans ce dossier, différentes solutions de paillage sont présentées ainsi que l’utilisation de litières alternatives à la paille : copeaux de bois, farine de miscanthus.

