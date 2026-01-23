La ferme familiale de Plougonven (29) porte bien son nom. Avec 22 km de haie bordant les champs, les associés du Gaec des Chênes plantent, entretiennent et utilisent ces arbres pour produire leur propre litière pour les vaches taries et pour les petites génisses. Tous les ans et en saison hivernale, ces grands végétaux ligneux sont élagués ou parfois coupés, ce qui représente 250 t de bois. « Nous coupons et rangeons le bois, la Scic Coat Bro Montroulez vient broyer au champ cette ressource, nous en gardons environ 20 t pour nos besoins », chiffre Loïc Gourvil, associé avec sa mère Anne, et aidé par son père Michel aujourd’hui en retraite. Le reste des copeaux est livré sur différents sites de la Scic. Les copeaux sont étalés sur 15 cm d’épaisseur Entreposé dans un bâtiment, ce broyat sèche en 4 mois, par fermentation. « Nous préférons garder les bois blancs type noisetier ou saule, ce sont des essences qui ont un bon pouvoir d’absorption et qui se dégradent très vite dans le fumier ». Aussi, certaines espèces sont écartées pour ne pas être utilisées en litière, c’est le cas de l’aubépine qui pourrait blesser les pattes des animaux. Copeaux et foin de prairie Concrètement, ces copeaux sont déversés à la remorque dans la stabulation puis étalés à la mini-pelle, sur une épaisseur de 10 à 15 cm. Enfin, les éleveurs ajoutent un paillage composé de foin de prairie, foin qui est récolté en juillet en une coupe. 80 ballots de 300 kg de ce foin sont consommés chaque année. « Les copeaux de bois drainent les jus, le foin en surface reste sain. Le fumier est vidé toutes les 3 semaines. Sans les copeaux, il faudrait vider toutes les semaines ». Cette ferme familiale ne cultive pas de céréales,…