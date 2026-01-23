Un outil radiocommandé polyvalent

Sur la ferme des Hautes Marettes à Châteaugiron, il y a 2 ans, les associés ont changé leur pailleuse automotrice avec poste de conduite, datant de 2006, pour une dérouleuse-pailleuse radiocommandée (UBI Switch de Lucas G), plus polyvalente. Le coût de ce matériel neuf était à l’époque de 50 000 € HT. « L’outil précédent ne réalisait que le paillage, celui-ci permet aussi de distribuer la paille pour l’alimentation des chevrettes. Une opération que nous réalisions manuellement auparavant, 2 fois par jour, qui représentait un temps de travail de 30 min par jour », précise Hugo Mérel, un des 5 associés de la SCEA qui compte 3 sites de production, avec des ateliers de 1 100 chèvres saanen et 100 vaches laitières.

Hugo Mérel a appris à manier l’outil avec la télécommande.

Une brouette motorisée pour la luzerne et l’aliment

Ce qui a aussi poussé les éleveurs à chercher un nouveau matériel était l’investissement dans un distributeur d’aliment motorisé (Alicatt) en 2023 également. « Alors que la distribution se faisait au seau, cette brouette – avec deux compartiments – nous a permis de réduire le temps d’astreinte et la pénibilité du travail pour la distribution de la luzerne en granulés et de l’aliment aux chevrettes. » Elles sont présentes jusqu’à 400 simultanément sur l’élevage. Les bottes de paille posées dans le couloir d’alimentation avant mise à l’auge gênaient le passage de la brouette électrique.

Paillage des chèvres, chevrettes et génisses

Découverte chez un autre éleveur puis au Space, la nouvelle dérouleuse-pailleuse supprime cette difficulté. Après son passage, une fois par jour désormais, la voie est libre… Elle est utilisée pour pailler les animaux présents sur le site de Châteaugiron : les chèvres, les chevrettes et une partie des génisses laitières (les deux autres sites se situent à Saint-Aubin-du Pavail et Noyal-sur-Vilaine).

Le distributeur d’aliment motorisé.

Un attelage simple des disques de paillage

Les chèvres sont paillées 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi matin, et les chevrettes une fois par semaine, le vendredi. « Nous équipons alors l’outil avec les disques de paillage. Leur positionnement se fait facilement grâce à la radiocommande puis je fais le branchement hydraulique. » La largeur de travail est de 6 m. L’outil roule sans difficulté à l’extérieur, dans les bâtiments et sur les aires paillées. « Le paillage nous demande environ 1 h le mardi, et 1 h 30 le vendredi. »

Rotation à 180° pour l’alimentation

Pour réaliser la distribution de paille en alimentation aux chevrettes, « nous opérons une rotation maximale de la caisse à 180°, ce qui permet un bon déroulage sur le côté, en avançant. Cette astreinte d’alimentation demande au maximum 10 min par jour ». Certes, « il faut marcher à côté de l’outil mais ce n’est pas fatigant. Et la portée de la télécommande est assez grande : jusqu’à 60 m ». Elle permet le pilotage de nombreuses actions : avancement de la machine, actionnement du tapis vers le démêleur, attelage d’accessoires, basculement de la botte, rotation de la caisse.

La largeur de paillage va jusqu’à 6 mètres. Pour la distribution de paille en alimentation, une rotation maximale de la caisse à 180° est réalisée. La télécommande se range facilement sur la pailleuse, elle peut aussi s’attacher autour de la taille.

Autre atout : cette machine compacte avec une largeur de 1,60 m et sa roue arrière motrice permet de circuler dans les tous les recoins. « Au début, il faut un petit temps d’apprentissage pour maîtriser la télécommande mais ensuite, c’est simple d’utilisation », témoigne Hugo Mérel, précisant aussi que la dérouleuse-pailleuse « génère peu de poussière ».

Agnès Cussonneau

Big ballers de 2,40 m et 400 kg