De la farine de miscanthus depuis 10 ans

À la tête de l’EARL La Brandais à Betton, Didier Sauvée gère un troupeau de 100 vaches laitières avec son fils Kévin, pour le moment salarié à temps plein, ainsi que son frère et sa femme, salariés à temps partiel. Ils produisent environ 1,1 million L de lait sur une SAU de 100 ha avec une partie en transformation pour de la vente directe (riz au lait, crêpes, lait entier). Le coût, de 253 €/tonne, est stable Des opérations manuelles mais peu fatigantes Auparavant, les vaches laitières étaient logées dans une stabulation en aire paillée. Dans le deuxième bâtiment construit en 2013, le choix de logettes avec matelas (Deru) a été fait. La stabulation dispose de 126 places au cornadis et de 136 logettes. Deux fois par jour, ces dernières sont nettoyées avec une raclette « pendant que les vaches se dirigent vers la salle de traite. Puis nous répartissons de la farine de miscanthus au rôle asséchant, manuellement avec un seau », détaillent les éleveurs. Une opération biquotidienne qui demande au total 1 h 30 de travail par jour. « Après la traite, les vaches apprécient de revenir sur des matelas propres. » Chaque big bag pèse une tonne et dure environ 15 jours sur la ferme. Les seaux de farine sont remplis manuellement. Achat à Déshyouest La farine de miscanthus est commandée par les éleveurs régulièrement auprès de la coopérative Déshyouest, par lots de 10 big bags, qui sont stockés dans le couloir d’alimentation. Chaque big bag pèse une tonne et dure environ 15 jours sur la ferme, soit une consommation d’environ 520 g/logette/jour. Le coût est de 253 €/t, stable depuis 2019. Les éleveurs utilisent ce matériau de paillage depuis près de 10 ans. « Au départ sur les matelas, pendant 3 ans, nous avons utilisé de la…