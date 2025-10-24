Une surcharge de travail en circuit court

La Chambre dâ€™agriculture a rÃ©alisÃ© un suivi des activitÃ©s des exploitations en circuit court dans les annÃ©es qui suivent lâ€™installation des jeunes Ã©leveurs. Â« Les tÃ©moignages nous informent que les Ã©leveurs en vente directe ont une surcharge de travail supÃ©rieure Ã ceux qui sont en volaille standard. Câ€™est surtout le cas lors dâ€™une crÃ©ation, car il faut trouver sa clientÃ¨le, Ã©lever les volailles et parfois les porteurs de projet ont peu de connaissances techniques sur la partie Ã©levage Â», remarque Ã‰lodie Dezat, responsable de lâ€™Ã©quipe avicole Ã la Chambre dâ€™agriculture de Bretagne. Â« Sâ€™impliquer dans lâ€™Ã©tude de marchÃ© Â» En volaille standard, le manque de connaissances techniques au moment de lâ€™installation est un peu le reflet du manque de formation avicole dans les Ã©coles dâ€™agriculture. Mais en standard, les Ã©leveurs bÃ©nÃ©ficient de lâ€™appui du technicien de leur groupement ou de la coopÃ©rative. Souvent un dÃ©calage avec le prÃ©visionnel Â« Les projets en circuit court sont plus Ã©volutifs entre le prÃ©visionnel et ce qui se passe rÃ©ellement Ã lâ€™installation notamment sur le nombre dâ€™animaux, que ce soit en volaille de chair ou en pondeuses. Câ€™est aussi trÃ¨s fluctuant en termes de revenu avec beaucoup de dÃ©calage entre le prÃ©visionnel et ce qui se passe concrÃ¨tement une fois le projet en route. Dans le cas dâ€™une crÃ©ation, il est trÃ¨s compliquÃ© de prÃ©dire quel revenu pourra dÃ©gager lâ€™Ã©leveur ce qui est moins le cas dans le cadre dâ€™une reprise lorsque le tuilage est bien fait avec le cÃ©dant. Â» Ã‰lodie Dezat indique aussi quâ€™il est complexe de rÃ©aliser le suivi des exploitations en circuit court et de savoir lesquelles sont encore en activitÃ© 3 ans aprÃ¨s lâ€™installation. RÃ©aliser une bonne Ã©tude de marchÃ© Pour mettre toutes les chances de son cÃ´tÃ© lors du dÃ©marrage de lâ€™activitÃ©, il faut rÃ©aliser une bonne Ã©tude…