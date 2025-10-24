Des poulaillers standards divisés en salles de 400 m2

« Nous sommes la 3e génération en place sur l’exploitation familiale et bientôt la 4e va nous rejoindre. Dans les années 60, nos parents élevaient des taurillons, ce qui était peu rémunérateur. Ils ont alors cherché une production avec un cycle plus court. C’est en 1986 qu’ils ont débuté l’élevage de volailles commercialisées en vente directe. À l’époque, ils vendaient entre 50 et 70 poulets chaque semaine qu’ils abattaient à la ferme », retrace Edmond Martin, qui est associé à son frère Christophe sur la Ferme du Clos du Moulin à Mauron (56). Christophe s’est installé en 1992 et Edmond l’a rejoint sur la ferme en 1996 lors du départ à la retraite de leur père. 3 800 poussins livrés toutes les 3 semaines L’élevage s’est développé dans un premier temps en transformant des poulaillers standards en production de volaille plein air. En 1996, les éleveurs ont construit un abattoir aux normes CE. « En 1995, un poulailler de chair de 1 200 m2 a été divisé en 4 salles de 400 m2. En 2004, un bâtiment de pondeuses de la même surface a été transformé de la même façon. Pour faire face à l’augmentation de la demande, nous avons aussi construit 3 poulaillers de type label de 400 m2 chacun. Nous avons acheté un poulailler de pondeuses plein air qui nous sert de poussinière », retrace Edmond Martin. Aujourd’hui, l’exploitation totalise 86 ha. Le blé et le maïs sont stockés à la ferme pour fabriquer l’aliment, les complémentaires sont achetés à l’extérieur. Toutes les 3 semaines, 3 800 poussins sont livrés pour la poussinière. « Nous sommes plutôt spécialisés sur la pintade et le poulet. Nous commercialisons chaque semaine l’équivalent de 1 250 poulets et 180 pintades. » Toutes les volailles ont un accès au parcours et une alimentation…