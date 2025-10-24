157 fermes vendent leurs volailles en circuit court

La Chambre d’agriculture possède un outil qui permet d’observer et de référencer les exploitations agricoles en circuit court sur le territoire. Sur la Bretagne, ce sont 157 fermes qui proposent de la volaille de chair en circuit court, 49 sont en agriculture biologique. 33 exploitations sont situées dans les Côtes-d’Armor, 26 dans le Finistère, 36 dans le Morbihan et 62 en Ille-et-Vilaine. « Dans nos fichiers, 87 déclarent produire des poulets ou volailles prêtes à cuire, 66 proposent de la découpe (soit un tiers), 33 ajoutent des plats élaborés (steaks hachés de volaille, saucisses, paupiettes…) à leur gamme et une exploitation est déclarée en vente de volailles vivantes. Ces chiffres ne sont pas parfaitement réels car certaines exploitations ne sont pas forcément identifiées dans notre outil », indique Morgane Talidec, conseillère circuit court à la Chambre d’agriculture de Bretagne.

La majorité commercialise leur production en vente directe

Elle accompagne les éleveurs dans l’obtention des différents agréments, apporte des conseils sur le sanitaire, aide à la conception des laboratoires de découpe ou transformation. « Les éleveurs s’intéressent de plus en plus à la fabrication de produits élaborés pour coller à la demande des consommateurs. Ils nous demandent aussi de les mettre en relation avec des entreprises qui peuvent réaliser des conserves, pour valoriser des poules de réforme en rillettes par exemple. »

Morgane Talidec, conseillère circuit court à la Chambre d’agriculture de Bretagne

30 fermes avec un abattoir aux normes CE

La conseillère identifie 2 profils dans les porteurs de projet : l’agriculteur passionné qui a envie d’être dans la production avec la partie commerciale qui arrive dans un second temps et le chef d’entreprise qui différencie les ateliers production, transformation, commerce avec une idée du développement de l’entreprise qui n’est pas la même que pour le premier profil. « 10 exploitations ont un abattoir à la ferme uniquement pour leurs besoins propres. 30 fermes ont un abattoir aux normes CE qui leur permet d’abattre pour elles et de proposer de la prestation d’abattage pour d’autres éleveurs et pour les particuliers. » La grosse majorité des exploitations commercialisent leur production en vente directe : à la ferme, sur les marchés, dans des magasins de producteurs, en AMAP ou dans des distributeurs automatiques. 35 fermes sont en vente dite indirecte et elles passent par la restauration collective, les restaurants ou encore les GMS.

Beaucoup de fermes avec un petit atelier pondeuse