33 idées pratiques issues d’ateliers avicoles

Édité en 2020 par le réseau Chambre d’agriculture de Bretagne, le guide pratique « Trucs et astuces en élevage avicole » continue de rendre des services sur le terrain. « Nous le diffusons notamment aux porteurs de projets et lors du suivi des jeunes installés ainsi qu’aux éleveurs lors de formations. Cela les inspire pour mettre en place des idées pratiques chez eux », rapporte Marion Ruch, chargée d’études et de conseil en productions avicoles. Rappelons que son contenu est le fruit d’une large collecte (s’appuyant sur une enquête et le bouche-à-oreille) de 62 astuces au total issues de 23 exploitations. « Souvent, en allant en voir une sur un site, nous en trouvions trois ou quatre », sourit la spécialiste. À l’arrivée, les 84 pages du livret présentent 33 astuces. « Certaines – soit non abouties, soit déjà très connues, soit non validées par l’œil expert de la MSA sur l’aspect sécurité – n’ont pas été sélectionnées. » Rangées par grands chapitres (préparation des bâtiments, phase d’élevage, nettoyage et désinfection, tâches du quotidien) et illustrées d’images, il y en a pour tous les goûts : des choses très simples à mettre en œuvre jusqu’à des idées réservées aux très bons bricoleurs, précise Marion Ruch. Beaucoup ne mesurent pas que cela peut aider les autres Un nouveau guide dans les tuyaux Depuis la publication de l’ouvrage, le concours Trucs & astuces de la Chambre d’agriculture de Bretagne a été ouvert à la filière volaille. « Cela a permis de faire émerger de nouvelles trouvailles. C’est d’ailleurs un aviculteur breton qui a gagné le concours national du réseau Chambre en 2024. » Par ailleurs, un groupe de conseillers spécialisés sur l’approche travail, toutes productions confondues, nourrit également la rubrique Trucs & astuces de la newsletter régionale adressée aux éleveurs. « Nous…