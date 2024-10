Intervenir à distance pour changer de silo d’aliment

Nicolas et Frédéric Quilleré ont rénové en 2018 un site de 3 poulaillers de 1 000 m2 pour y élever du poulet lourd sexé. Ils ont installé 3 silos d’aliment pour 2 poulaillers. Le dernier poulailler est lui alimenté par 3 silos. Chaque silo d’aliment possède sa propre vis et son moteur. Sur un système classique, le poulailler est équipé de 2 ou 3 silos avec une seule vis et un seul moteur. Lorsqu’un silo est vide, l’éleveur doit aller ouvrir manuellement celui qui est rempli d’aliment. Un SMS lorsque le silo est vide Les 3 silos d’aliment sont équipés chacun d’un moteur et d’une vis pour pouvoir changer de silo à distance sans avoir à se déplacer pour le faire manuellement. Les aviculteurs de Noyal-Pontivy ont fait des choix différents. Tout l’aliment arrive dans une trémie peseuse Skov de 40 kg installée dans un petit local avant de desservir ensuite les 2 poulaillers de 1 000 m2 chacun. Une autre trémie d’une capacité de 20 kg alimente le troisième poulailler qui a l’équipement pour lui seul. « Ce système nous permet d’avoir une alerte par SMS envoyée par notre boîtier de régulation lorsqu’un silo d’aliment est vide. C’est le palpeur situé dans la trémie peseuse qui détecte qu’il n’y a plus d’aliment. Nous pouvons alors intervenir à distance pour ouvrir un autre silo d’aliment en activant son moteur. Pour éviter les alertes, il est aussi possible de paramétrer pour qu’une transition démarre entre 2 silos lorsqu’il ne reste plus que 500 kg d’aliment dans le silo », explique Frédéric Quilleré. L’éleveur apprécie le principe qui lui permet de quitter le site d’élevage sereinement car il sait qu’il peut agir facilement et rapidement à distance en cas de besoin pour éviter toute rupture d’alimentation. Effectuer des transitions alimentaires La trémie…