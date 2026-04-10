« Nous ne serions pas là sans irrigation »

L’investissement dans des outils d’irrigation ne date pas d’hier sur la ferme familiale d’Anthony et de Mickaël Cadet. « L’irrigation a commencé ici après les 2 années sèches de 1989 et 1990. À cette époque, l’État subventionnait les exploitations pour s’équiper en matériel afin de maintenir la production de légumes », explique Mickaël Cadet. Les apports d’eau sur les cultures font donc partie de la stratégie de ces producteurs de plants de pomme de terre, surtout que le climat « change : nous recevons ici 1 100 mm de pluie chaque année, mais la répartition se concentre désormais sur certaines périodes ». Les Morbihannais font état de leurs notes concernant la pluviométrie depuis 1990, l’année la plus sèche ayant reçu 710 mm, la plus arrosée 1 400.

18 mm à chaque tour d’eau

Trouver le bon équilibre

L’exploitation, avec 500 ha de SAU, est implantée en céréales, en pois, en haricots, en épinard et en coriandre. 135 ha sont cultivés chaque année pour des plants de pomme de terre, complétés par des parcelles en consommation. La plantation des tubercules est effectuée dans les premiers jours d’avril, dès que la terre est suffisamment ressuyée. « Nous arrosons de bonne heure, ce qui favorise la tubérisation ». À chaque tour d’eau, 18 mm sont apportés. « C’est un juste équilibre à trouver pour éviter le ruissellement ». Le stade initialisation des tubercules en début juillet donne le départ des apports d’eau. « Puis, nous continuons régulièrement pour maintenir un nombre important de pommes de terre par pied ». Cette conduite permet de réduire la fertilisation azotée, « car nous ne cherchons pas à favoriser les fanes. Un apport de 50 uN peut suffire, car le fait d’irriguer favorise la minéralisation de l’azote du sol, surtout en année très sèche ». Suivant les années, 3 à 5 tours d’irrigation sont réalisés par saison.

Un gain sur la qualité

Concernant la prise de décision, les deux frères s’appuient sur des sondes capacitives de chez Sentek qui renseignent sur l’état hydrique des sols. Aussi, plus simplement, « si nous connaissons 10 jours qui se suivent sans eau, nous irriguons ». L’exploitation possède 8 enrouleurs ainsi que des stations de pompage. Ces outils sont utilisés de nuit pour valoriser au mieux l’eau en évitant l’évaporation. Le dernier modèle d’enrouleur choisi a été livré par la société Atlantique Irrigation basée à Landivisiau (29). Il s’agit d’un enrouleur « Bauer Rainstar E500, équipé d’un tuyau PE de 650 m de longueur et de 110 mm de diamètre, dimensionné pour les grandes parcelles », précise Johnny Le Floch, gérant de l’entreprise spécialisée.

Ces apports d’eau ont forcément des effets : les calibres sont plus homogènes à la récolte, « notre investissement est rentabilisé en année sèche ». Sans irrigation, les pommes de terre vieillissent plus vite, elles germent plus rapidement pendant la période de stocka- ge. En pomme de terre de consommation, « les variétés à chair ferme ont une teneur plus faible en matière sèche à la récolte, mais pour autant leur qualité est supérieure : elles se tiennent beaucoup mieux à la cuisson ». Irriguer ne signifie pas forcément apporter davantage de fongicide. « Nous ne changeons rien dans notre stratégie de protection ». Aussi, les attaques et les conséquences de présence de pucerons se font moins sentir quand les cultures sont bien couvertes au niveau hydrique.

Sauver les cultures

Tout cet équipement qui sert également à la production de légumes à destination de l’industrie et de la surgélation a un coût. « Mais il ne faut pas oublier qu’un tour d’eau peut sauver une culture ; c’est une sorte d’assurance », justifie Anthony Cadet. Il ajoute : « Sur notre région de Pontivy, la production de pomme de terre sans irrigation a un avenir incertain. Sans cette eau, nous serions bien loin des résultats de nos collègues du Finistère. Aussi, si un jeune veut s’installer, le fait d’être équipé de systèmes d’irrigation aidera plus facilement la banque à suivre le projet ». Apporter de l’eau coûte à l’EARL « 100 000 €/an, et nous prend également énormément de temps. C’est un coût. Mais je ne me serais pas installé si mes parents n’avaient pas créé tout ce réseau d’irrigation », conclut le producteur.

Fanch Paranthoën

Repères: EARL de Kergoff 2 associés, Mickaël et Anthony Cadet ;

500 ha de SAU ;

200 ha de blé ;

135 ha de pomme de terre, en plant et en consommation ;

45 ha de pois ;

45 ha de haricot ;

12 ha d’épinard ;

8 ha de coriandre.

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