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Journal Paysan Breton / Élevage / Volaille / Plus qu’un contrat, un engagement humain pour les éleveurs

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2026 05 22 distrivert mb

Plus qu’un contrat, un engagement humain pour les éleveurs

Volailles de Chair L’adhésion au groupement de volailles de chair Eureden marque le début d’un partenariat durable qui dépasse largement la simple formalité adminis- trative. En proposant un continuum de services, du lancement d’un projet à la gestion quotidienne jusqu'à l'optimisation de l'exploitation.

Lecture : 1 min.
Portrait d'une jeune femme souriante dans un bâtiment d'élevage de volailles vide - Illustration Plus qu’un contrat, un engagement humain pour les éleveurs
Sandrine, éleveuse de dindes, témoigne d'une réalité où elle se sent véritablement épaulée face aux défis du métier.

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