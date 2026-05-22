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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Économie et marchés / La promesse de « soutiens durables »

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2026 05 22 distrivert mb

La promesse de « soutiens durables »

En déplacement le 12 mai en Ille-et-Vilaine sur la ferme de Bruno Martel, nouveau président de l’Agence Bio, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard a voulu réaffirmer le soutien de l’État à la filière biologique.

Lecture : 2 min.
Un groupe de personnes en visite dans une exploitation agricole - Illustration La promesse de « soutiens durables »
La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a profité d’une visite de la ferme de Bruno Martel, nouveau président de l’Agence Bio (ici en compagnie de sa fille Apolline) pour réaffirmer son soutien à la bio.

« L’encouragement à l’agriculture biologique est une grande politique de mon ministère », a déclaré Annie Genevard. La ministre a rappelé que, malgré un contexte budgétaire contraint, les crédits…

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