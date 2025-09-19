Accélérer la sélection variétale

Le site de Ploudaniel (29) de Bretagne Plants fait peau neuve, les anciennes serres destinées à la création variétale de 1 000 m2 ont été démontées. La construction d’un nouvel outil « augmentera d’un tiers la surface (1 500 m2 de serres opérationnelles en mars prochain), nous allons passer de 65 à 100 000 semis à l’année », détaille Jean-Yves Abgrall, directeur de l’organisation de producteurs. Dans les investissements, des chariots d’irrigation plus efficaces ainsi que des outils pour automatiser les analyses PCR sont programmés. La capacité de sélection va donc prochainement augmenter, même « s’il faudra toujours 8 à 10 ans pour développer une nouvelle variété. Cependant, 3 variétés nouvelles par an pourront être proposées contre 2 actuellement ». La station de Kerloï évalue 30 caractères, qu’ils soient agronomiques ou technologiques, de résistances aux pathogènes ou de tolérance aux stress abiotiques. 10 % de surface en plus Plus de surfaces plantées En revenant sur l’année écoulée, le responsable fait état d’une campagne qui a connu « des vols de pucerons importants, avec un pic en mai ». Là encore, la recherche variétale viendra aider les producteurs dans le futur, « il existe des gènes de résistance au virus Y. Certaines variétés comme Bintje sont assez sensibles à ce virus, d’autres beaucoup moins, mais on ne sait pas encore l’expliquer ». Si l’Europe de l’Ouest a concentré ses travaux sur le mildiou, la pression de virus se fait de plus en plus importante, « on accélère nos recherches sur ce critère ». Il faut remonter aux années 80 pour retrouver des chiffres similaires de mise en culture de plants de pomme de terre : cette année, les producteurs bretons ont planté 7 352 ha, une surface en hausse de 10 % par rapport à la campagne précédente. La Bretagne compte…