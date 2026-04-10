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Journal Paysan Breton / Dossiers / Piloter finement sa production de pommes de terre

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2026 04 10 distrivert mb

Dossier technique

Piloter finement sa production de pommes de terre

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Une personne avec des plants de pomme de terre dans les mains - Illustration Piloter finement sa production de pommes de terre
Antoine Petton est installé à Plouzané (29). Il a entièrement créé l'atelier pomme de terre. | © Paysan Breton – F. Paranthoën

Irrigation, protection des cultures, essais à moyen terme à l’échelle de la rotation, stockage : découvrez dans ce dossier des témoignages de producteurs de plants de pomme de terre et d’une coopérative ayant investi dans des outils performants pour piloter avec précision la conduite et le tri des récoltes.

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