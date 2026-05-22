SevrÃ©s par la truie et croissance sous la mÃ¨re : un enjeu majeur

Cette maÃ®trise passe Ã©galement par une Ã©valuation des rÃ©serves corporelles de la truie. La meilleure analyse combine des mesures de rÃ©serves adipeuses et musculaires, avec une estimation du poids vif (en tenant compte Ã©galement du gabarit et du rang de portÃ©e). Cette approche globale permet dâ€™affiner le pilotage technique du troupeau, quel que soit le type gÃ©nÃ©tique de la truie.

Vers une meilleure maÃ®trise de la qualitÃ© des portÃ©es sevrÃ©es par la truie

Si la croissance fÅ“tale sâ€™Ã©tablit en fin de gestation Ã environ 60 Ã 80 grammes par jour lors des neuf derniers jours, la question centrale demeure : quâ€™en est-il du profil de croissance des porcelets sous la mÃ¨re ?

Une Ã©tude en maternitÃ© pour objectiver les profils de croissance

Câ€™est prÃ©cisÃ©ment lâ€™objet dâ€™une Ã©tude engagÃ©e sur le profil de croissance des porcelets en maternitÃ© et lâ€™impact du poids de naissance ainsi que des pratiques alimentaires de la truie sur le poids total de portÃ©e au sevrage.

Ce travail est conduit en collaboration avec huit Ã©levages, en sevrage 21 et 28 jours. Lâ€™Ã©tude a dÃ©marrÃ© en juin 2025, avec une restitution des rÃ©sultats attendue en fin dâ€™annÃ©e.

Lâ€™objectif est dâ€™identifier les profils de croissance des porcelets selon plusieurs facteurs : paritÃ© des truies, gÃ©nÃ©tique, mais aussi les pratiques alimentaires et les modes de logement. Lâ€™enjeu final est dâ€™amÃ©liorer la qualitÃ© des portÃ©es sevrÃ©es, de vÃ©rifier la rÃ©gularitÃ© des croissances et de prÃ©server lâ€™homogÃ©nÃ©itÃ© des portÃ©es durant toute la phase de lactation.

Une mÃ©thodologie fondÃ©e sur la mesure en continu

Pour atteindre ces objectifs, deux Ã quatre balances pour porcelets (piglet scales) sont installÃ©es par maternitÃ©. PlacÃ©es directement dans les cases, elles permettent une pesÃ©e automatisÃ©e et rÃ©guliÃ¨re des animaux tout au long de la lactation.

Les donnÃ©es recueillies sont ensuite traduites en courbes de croissance, offrant une lecture fine de la dynamique de gain de poids. Cette approche permet de vÃ©rifier si la croissance est linÃ©aire ou non, et dâ€™identifier les pÃ©riodes critiques nÃ©cessitant une intervention sur lâ€™alimentation de la truie.

Les ajustements peuvent ainsi Ãªtre ciblÃ©s avec prÃ©cision : pÃ©riode pÃ©ripartum, premiÃ¨re, deuxiÃ¨me ou troisiÃ¨me phase de lactation, ainsi que le nombre de repas distribuÃ©s.

Premiers rÃ©sultats : des profils de croissance diffÃ©renciÃ©s

Les premiers rÃ©sultats mettent en Ã©vidence des profils de croissance distincts selon la paritÃ© des truies. Les gains moyens quotidiens varient de 220 g/jour Ã 300 g/jour, en fonction du rang de portÃ©e avec des GMQ instantanÃ©s de fin de lactation (21 j) pouvant atteindre plus de 400 g/j.

Lâ€™analyse confirme Ã©galement lâ€™importance de la rÃ©gularitÃ© des croissances, Ã©troitement corrÃ©lÃ©es au poids de naissance, aux pratiques alimentaires mises en Å“uvre et aux conditions de logement et dâ€™ambiance en maternitÃ©.

Au-delÃ des premiers enseignements, cette dÃ©marche vise Ã mieux comprendre les leviers de performance en lactation et Ã optimiser la qualitÃ© des portÃ©es sevrÃ©es.

Les prochaines conclusions de lâ€™Ã©tude permettront dâ€™affiner encore les recommandations techniques en Ã©levage, avec un objectif clair : sÃ©curiser la croissance des porcelets tout en amÃ©liorant lâ€™homogÃ©nÃ©itÃ© des portÃ©es.

Anne BouchÃ© / NutrÃ©a