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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Un système herbager à maturité

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Un système herbager à maturité

À l’aube de la retraite, Franck Sérot a atteint l’équilibre : aidé d’un salarié, il trait 75 vaches, un troupeau partagé entre Holstein et Normandes à Caulnes (22) dans un système à plus de 50 ares de pâturage par vache pour livrer 500 000 L de lait par campagne.

Lecture : 3 min.
Un éleveur souriant au milieu d'un troupeau de vaches laitières au pâturage - Illustration Un système herbager à maturité
Au quotidien, Franck Sérot privilégie le temps au contact de ses animaux. | © Paysan Breton - T. Dagon

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