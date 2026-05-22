Le tour de vis se confirme

Lâ€™aide unique continue de sâ€™appliquer aux exploitations de moins de 250 salariÃ©s recrutant un apprenti prÃ©parant un diplÃ´me ou un titre Ã finalitÃ© professionnelle Ã©quivalent, au plus, au baccalaurÃ©at en mÃ©tropole ou jusquâ€™Ã Bac+2 en Outre-mer. Pour les contrats dâ€™apprentissage conclus Ã compter du 24 fÃ©vrier 2025, son montant maximum est maintenu Ã 5 000 â‚¬, relevÃ© Ã 6 000 â‚¬ lorsque lâ€™apprenti est reconnu travailleur handicapÃ©. Cette aide est versÃ©e uniquement au titre de la premiÃ¨re annÃ©e dâ€™exÃ©cution du contrat. Il faut noter quâ€™elle est pÃ©renne mais non cumulable avec lâ€™aide exceptionnelle.

Les exploitations de moins de 250 salariÃ©s qui recrutent un apprenti prÃ©parant un diplÃ´me de niveau supÃ©rieur au baccalaurÃ©at ne peuvent pas bÃ©nÃ©ficier de lâ€™aide unique, mais peuvent prÃ©tendre Ã lâ€™aide exceptionnelle. Pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 8 mars et le 31 dÃ©cembre 2026, les montants sont dÃ©sormais les suivants : 4 500 â‚¬ (au lieu de 5 000) pour les certifications de niveau Bac+2, BTS, DUT, 2 000 â‚¬ (au lieu de 5 000) pour celles de niveaux Bac+3 Ã Bac+5, 6 000 â‚¬ lorsque lâ€™apprenti est reconnu travailleur handicapÃ©.

Dans les entreprises de 250 salariÃ©s et plus, lâ€™aide exceptionnelle reste conditionnÃ©e au respect dâ€™un quota dâ€™alternants. Les montants maximums sont de 2 000 â‚¬ pour les diplÃ´mes et titres Ã finalitÃ© professionnelle de niveaux CAP, BEP ou Bac, 1 500 â‚¬ pour ceux de niveau Bac+2, BTS, DUT, 750 â‚¬ pour les certifications de niveaux Bac+3 Ã Bac+5 et 6 000 â‚¬ si lâ€™apprenti est reconnu travailleur handicapÃ©.

Pour bÃ©nÃ©ficier de lâ€™aide unique ou exceptionnelle, lâ€™employeur doit transmettre le contrat dâ€™apprentissage Ã lâ€™Opco (OpÃ©rateur de compÃ©tences) dont il dÃ©pend, dans un dÃ©lai maximum de 6 mois aprÃ¨s sa signature. Lâ€™aide est ensuite versÃ©e mensuellement par lâ€™Agence de services et de paiement (ASP). Elle nâ€™est pas due en cas de suspension du contrat sans rÃ©munÃ©ration, en cas de rupture anticipÃ©e du contrat, Ã compter du jour suivant la date de fin du contrat. Des contrÃ´les peuvent Ãªtre rÃ©alisÃ©s par lâ€™Agence de services et de paiement, qui peut demander tout justificatif nÃ©cessaire dont les bulletins de paie.

Papa Ndione /Cogedis