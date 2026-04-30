Efficacité et confort de travail priment

Aujourd’hui, l’élevage Dersoir produit 820 000 L de lait avec 85 vaches laitières Prim’Holstein sur 90 ha de SAU. La moyenne d’étable atteint 9 250 L. « Je ne pousse pas mes vaches au maximum en production, je regarde plutôt les résultats finaux. Ma priorité est de leur donner les meilleures conditions pour qu’elles produisent en bonne santé », a souligné Olivier Dersoir lors d’une porte ouverte organisée par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Il travaille avec sa femme Lucie et un salarié, qui sont à temps partiel, plus un apprenti.

Olivier et Lucie Dersoir.

Une nurserie neuve

Construite en 2012, la stabulation des vaches laitières a été rallongée d’une travée en 2020 puis de 2 travées en 2025. La surface est aujourd’hui de 1 100 m². Le confort et la simplification du travail sont des priorités des éleveurs qui ont robotisé la traite et ont mis en place des racleurs et un espace de contention avec cage. Ils ont créé une nurserie de 40 places collectives et 10 places individuelles, pour les jeunes animaux, de la naissance à 1 an.

Robots, racleur, bâtiments aménagés…

Récemment, les éleveurs ont aussi réaménagé les accès à l’exploitation, en détruisant certains bâtiments anciens pour que le collecteur de lait puisse éviter de passer devant la maison d’habitation.

Sécuriser les stocks fourragers

L’exploitation bénéficie de bons rendements en maïs (16 t MS/ha), utilisant des variétés moins précoces qui expriment leur potentiel avec une récolte plus tardive. Par ailleurs, des surfaces sont accessibles pour le pâturage autour des bâtiments. Après une année sèche il y a 3 ans qui a amené l’éleveur à acheter du fourrage, la sécurisation des stocks est aujourd’hui une priorité, « quitte à produire moins de céréales ». « Nous ne sommes plus autosuffisants en paille depuis 2024. » Pour optimiser les robots, les éleveurs souhaiteraient augmenter la taille du troupeau, « mais la SFP est aujourd’hui limitante… ». Parmi les projets à venir, l’installation de panneaux photovoltaïques est envisagée comme complément de retraite.

Agnès Cussonneau

Mise en place d’une parcelle « climatisée »