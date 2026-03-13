Mouches en élevage : MUSCAMITE, un nouveau prédateur pour protéger le troupeau

Quand les insecticides montrent leurs limites

Dans de nombreux élevages, les mouches sont bien plus qu’une simple nuisance estivale. Elles perturbent les animaux, dégradent le confort de travail des éleveurs et peuvent impacter directement la production.

Pendant longtemps, la réponse a été simple : utiliser des insecticides chimiques. Mais cette approche montre aujourd’hui plusieurs limites. D’une part, certaines populations de mouches développent des résistances, ce qui réduit progressivement l’efficacité des traitements. D’autre part, ces produits peuvent avoir des effets secondaires indésirables, notamment sur l’environnement ou sur la santé des utilisateurs. Plusieurs travaux, dont ceux du programme AGRICAN sur la santé des agriculteurs, rappellent l’importance de limiter l’exposition aux substances chimiques lorsque des alternatives existent. Rappelons que nombre d’insecticides utilisés en élevage sont encore classés CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

En pensant pouvoir réguler la nature uniquement de manière technologique grâce à la chimie, l’agriculture a parfois découvert que les conséquences indirectes pouvaient être plus nuisibles et plus complexes que prévu.

Quand la nature inspire les solutions

Face à ces limites, un principe gagne du terrain : s’inspirer des équilibres naturels. On parle alors de biomimétisme. Dans les écosystèmes naturels, chaque espèce possède des prédateurs ou des parasites qui régulent ses populations. Les mouches n’échappent pas à cette règle. La lutte biologique repose sur ce principe simple : utiliser des auxiliaires naturels — insectes ou acariens prédateurs — capables de s’attaquer aux stades immatures des mouches.

Exemple d’un parasitoïde de mouche et stomoxes : le prédateur BIOWASP :

Cette approche est aujourd’hui largement utilisée en agriculture. En Bretagne par exemple, la production de tomates ou de fraises sous serre s’appuie désormais massivement sur les insectes auxiliaires pour contrôler les ravageurs, avec beaucoup moins d’insecticides qu’il y a quelques décennies.

Cette même logique s’applique aux élevages !

Des auxiliaires naturels contre les mouches

La stratégie consiste à intervenir tôt dans le cycle de développement des mouches avec une combinaison de prédateurs. Certains auxiliaires ciblent les œufs et les jeunes larves présents dans les litières ou les zones humides (BIOMITE®, MUSCAMITE®). D’autres agissent sur les pupes (BIOPAR ®, BIOWASP®) empêchant l’émergence des mouches adultes. Cette action combinée permet de garder le contrôle des populations, de baisser la pression des mouches et améliore ainsi le confort des animaux et celui de l’éleveur.

En pratique on libère ces prédateurs directement dans les fumiers où se développent les mouches, c’est très rapide. Les insectes auxiliaires recherchent naturellement les œufs, les larves ou les pupes de mouches dans les litières, les fumières ou les zones humides où elles se développent.

MUSCAMITE® consommant un œuf de mouche :

BIOWASP parasitant une mouche stomoxe :

Exemple d’utilisation :

Une nouvelle génération d’auxiliaires

Depuis peu, un nouveau prédateur vient compléter cette stratégie : le MUSCAMITE, est un acarien prédateur particulièrement vorace capable de consommer de grandes quantités d’œufs et de jeunes asticots. Associé aux mini-guêpes BIOWASP qui ciblent les pupes, ce type d’approche permet d’agir simultanément sur plusieurs stades du cycle des mouches.

Cette combinaison renforce l’efficacité des protocoles de lutte biologique, notamment contre les mouches domestiques mais aussi contre les stomoxes, des mouches piqueuses responsables de fortes nuisances pour les animaux et impliquées dans la transmission mécanique de certaines maladies comme la DNC.

Un enjeu économique pour le producteur :

La présence de mouches en élevage ne se limite pas à une gêne visuelle ou du stress pour les animaux. Elle peut aussi avoir un impact direct sur la production. En élevage laitier, certaines études estiment que les mouches des étables peuvent entraîner des pertes de production allant de 42 à 299 kg de lait par vache et par an.

À l’échelle d’un troupeau, ces pertes peuvent rapidement représenter plusieurs milliers d’euros.

Dans ce contexte, la prévention devient un levier économique. Les programmes de lutte biologique représentent généralement un coût annuel d’environ 12 à 14 € par animal, un investissement souvent inférieur aux pertes potentielles liées aux infestations.

Une mise en place simple pour les éleveurs

Sur le terrain, la mise en œuvre est relativement simple. La plupart du temps, un protocole est défini avec le distributeur local ou le vétérinaire afin d’adapter la stratégie à l’exploitation mais il peut aussi être fait en ligne directement ici

Les auxiliaires sont ensuite livrés régulièrement sur la ferme, souvent une fois par mois et l’éleveur reçoit un SMS la veille pour annoncer la livraison.

Vers un équilibre plus durable

Plutôt que de chercher à éliminer totalement les mouches, la lutte biologique vise à rééquilibrer le système. En favorisant les prédateurs naturels, les populations de mouches restent à un niveau acceptable, sans dépendre uniquement de traitements chimiques.

À terme, cette approche apporte plus de sérénité dans les élevages : moins de nuisances pour les animaux, un environnement de travail plus agréable pour les éleveurs et une gestion plus durable des équilibres biologiques.