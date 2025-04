La Rennaise est vite entrée dans la combinaison

«L’intégration d’Émeline s’est faite naturellement », soulignent Alain et Cédric Rosselin, père et fils associés en Gaec au Crouais (35). « Elle a rapidement compris le travail autour de la traite, du paillage des vaches, du soin aux veaux… Aujourd’hui, nous avons pleinement confiance en elle. Elle est autonome. » Émeline Guillermic travaille sur le Gaec ABC Rosselin depuis un an. La particularité est que la jeune femme de 28 ans, qui a grandi à Rennes, n’est pas issue du monde agricole et n’a pas non plus suivi une formation dans ce domaine. « J’avais passé un bac pro en comptabilité, mais suite aux stages effectués lors de ce cursus, je m’étais rendu compte que ce type de travail n’était pas pour moi », relate-t-elle. Son rêve était plutôt de travailler en lien avec les animaux. « Quand j’étais petite, je participais aux activités proposées à la ferme pédagogique des Gayeulles à Rennes. Je m’occupais des vaches, des cochons, des volailles, avec beaucoup de plaisir. J’avais aussi un hamster et une colombe chez moi. Aujourd’hui, j’ai des chiens et ma colombe vit toujours. » Après avoir exercé divers types d’emplois « alimentaires », elle a travaillé comme agent animalier dans un refuge d’animaux. Suite à cette expérience, elle repère une annonce pour un poste de salarié agricole sur Indeed, mise en ligne par le Sdaec-Terralliance (service de remplacement et emploi en agriculture). « J’y ai répondu en précisant : ‘Je n’ai aucune expérience en agriculture mais je suis très motivée’… » Après quelques semaines d’attente, on lui propose de suivre un CS (certificat de spécialisation) bovin lait, mais elle ne voulait pas retourner sur les bancs de l’école. « Je voulais travailler. » Finalement, Alain et Cédric Rosselin acceptent d’accueillir la jeune femme dans le cadre du dispositif PMSMP de…