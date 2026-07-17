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Dossier technique

Des bâtiments bien protégés

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Deux hommes devant des cornadis avec des robots dans le fond - Illustration Des bâtiments bien protégés
L'emplacement des robots  sur l'exploitation de Mathieu  Le Mauff a été validé par  Franck Moisan. | © Paysan Breton

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