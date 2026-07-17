Journal Paysan Breton / Cultures et agronomie / Grandes cultures / À l’épreuve de la sécheresse

À l’épreuve de la sécheresse

Avec ce troisième épisode de canicule précoce et désormais la sécheresse, les cultures sont mises à rude épreuve. Le maïs, à l’heure de sa floraison, inquiète fortement les éleveurs du sud-est Bretagne.

Lecture : 2 min.
des hommes sur une parcelle de maïs qui manque d'eau sous le soleil - Illustration À l’épreuve de la sécheresse
De gauche à droite : Laurent Kerlir, Dominique Balac et  Didier Lucas, dans une parcelle de maïs en déficit hydrique.  | © Paysan Breton

« Auparavant, nous nous sentions plus ou moins préservés sur une large partie de la Bretagne mais le changement climatique impacte désormais l’ensemble de la région », ont souligné Laurent Kerlir et Didier Lucas, président et vice-président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, lors d'un point…

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