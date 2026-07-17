« Auparavant, nous nous sentions plus ou moins préservés sur une large partie de la Bretagne mais le changement climatique impacte désormais l’ensemble de la région », ont souligné Laurent Kerlir et Didier Lucas, président et vice-président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, lors d'un point…
À l’épreuve de la sécheresse
Avec ce troisième épisode de canicule précoce et désormais la sécheresse, les cultures sont mises à rude épreuve. Le maïs, à l’heure de sa floraison, inquiète fortement les éleveurs du sud-est Bretagne.