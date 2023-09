Du grand volume à la SCEA de Kerbohec

SCEA de Kerbohec, à Baud (56) « Les anciens bâtiments, dont les plus vieux dataient des années 80, ont été réaménagés jusqu’en 2010. Il était temps de faire du neuf ». Arnaud et Sébastien Lidurin ont diminué leur effectif d’une quarantaine de mères, construit un nouvel atelier et modifié leur conduite en bandes (passage en 7 bandes,…