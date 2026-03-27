S'abonner

Journal Paysan Breton / Département / Morbihan / La santé respiratoire des éleveurs passe par la prévention

publicité
2026 03 27 distrivert mb

Dossier technique

La santé respiratoire des éleveurs passe par la prévention

La réduction de l’exposition des éleveurs et des salariés à l’ammoniac et aux particules fines est un enjeu majeur de santé au travail en élevage porcin.

Lecture : 2 min.
Porc en engraissement - Illustration La santé respiratoire des éleveurs passe par la prévention
L’agitation des animaux est un facteur de risque d’exposition aux particules fines.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner