Le géobiologue Franck Moisan est intervenu sur l'élevage la première fois, suite à la mort non expliquée de deux petites génisses. « Notre vétérinaire ne trouvait pas non plus la cause et nous a invités à demander l’avis d’un géobiologue. Je connaissais Franck depuis longtemps, il est fils…
Dossier technique
Réduire les courants parasites grâce à la géobiologie
Après la mort inexpliquée de deux génisses, Mathieu et Julien Le Mauff ont fait appel à un géobiologue sur les conseils de leur vétérinaire. Ils lui ont ensuite demandé de valider l'implantation de leurs robots de traite.