Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Réduire les courants parasites grâce à la géobiologie

Dossier technique

Réduire les courants parasites grâce à la géobiologie

Après la mort inexpliquée de deux génisses, Mathieu et Julien Le Mauff ont fait appel à un géobiologue sur les conseils de leur vétérinaire. Ils lui ont ensuite demandé de valider l'implantation de leurs robots de traite.

Lecture : 3 min.
Deux hommes devant des cornadis avec des robots dans le fond - Illustration Réduire les courants parasites grâce à la géobiologie
L'emplacement des robots  sur l'exploitation de Mathieu  Le Mauff a été validé par  Franck Moisan. | © Paysan Breton

Le géobiologue Franck Moisan est intervenu sur l'élevage la première fois, suite à la mort non expliquée de deux petites génisses. « Notre vétérinaire ne trouvait pas non plus la cause et nous a invités à demander l’avis d’un géobiologue. Je connaissais Franck depuis longtemps, il est fils…

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