Le salon bio revient les 23 et 24 septembre 2026

« Alors que la consommation de produits bio montre des signes de reprise, les défis restent nombreux dans les fermes bio : incertitudes économiques, adaptation au changement climatique, transmission, installation, structuration des filières, évolution des pratiques techniques… », déclarent les organisateurs du salon La Terre est Notre Métier (LTNM) qui se tient tous les 2 ans à Retiers (35).

« Tous ces sujets seront au cœur de la nouvelle édition qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2026. » Salon national du réseau Fnab (Fédération nationale d’agriculture biologique), le salon est mis en œuvre par le réseau des agriculteurs bio de Bretagne, des Pays de la Loire et de Normandie. Depuis ses débuts, LTNM repose sur l’idée de créer un espace où l’on peut « confronter ses pratiques, partager ses réussites comme ses difficultés, et repartir avec des pistes concrètes. »

31 conférences et plus de 100 exposants

Attirant les visiteurs, les conférences sont « l’ADN du salon ». Au fil des éditions, « nous avons accueilli de nombreuses personnalités comme Jean Jouzel, Marc Dufumier, Gilles-Éric Séralini… En 2026, 31 conférences sont programmées. Elles seront captées en audio et disponibles en podcast sur le site du salon après l’événement. »

Plus d’une centaine d’exposants seront présents. « Les démonstrations en conditions réelles font aussi partie des temps forts du salon », rappelle le réseau bio. Plus d’information sur www.salonbio.fr (le programme va s’enrichir dans les semaines qui viennent).

Agnès Cussonneau