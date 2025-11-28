Des étables pour tous les goûts

En élevage laitier, la stabulation demeure un élément central de la vie de l’exploitation. Et même plus encore que par le passé puisqu’aujourd’hui les animaux – et par conséquent souvent aussi les hommes – passent davantage de temps en bâtiment. Une conséquence de l’agrandissement des troupeaux, du recul de la place du pâturage et bien sûr de la vague continue de robotisation de la traite. L’enjeu est alors simple : savoir adapter les anciennes enceintes ou adopter des réalisations neuves qui garantissent un maximum de confort aux animaux, et notamment aux vaches d’intérieur, ainsi qu’aux intervenants à leurs côtés.

Rénovations et conceptions doivent par exemple assurer une bonne régulation saisonnière. La mode des enceintes fermées, des bardages claire-voie, des translucides en toiture est passée. L’heure est aux bâtiments qui savent respirer, surtout l’été, lors des pics de chaleur redoutés et redoutables pour les bovins. Si certains éleveurs se rabattent sur l’installation de ventilateurs, dans ce magazine des Bretons ont osé l’étable toute ouverte… À méditer.

Pour le couchage aussi, il en faut pour tous les goûts. De la litière sur paille ou miscanthus aux logettes creuses ou sur matelas au design variable, les solutions éprouvées sur le terrain sont nombreuses pour garantir au troupeau bien être et santé. Les options dans la stabulation déterminent aussi le temps et le confort de travail des éleveurs. Circulation et tri des animaux, évacuation des déjections, entretien du couchage, automatisation des tâches… Chaque choix compte.

Toma Dagorn