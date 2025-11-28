Des capteurs analysent l’environnement du troupeau

Un coup d’œil à l’écran de l’ordinateur permet à Jérôme Ezanno de suivre la consommation quotidienne d’eau du troupeau de 130 vaches. « Actuellement, à la mi-octobre, au pâturage, elles boivent 79 litres par jour. En avril mai, elles consommaient 90 litres et jusqu’à 110 litres cet été ». Le compteur à eau est placé sur la conduite qui dessert le bâtiment des laitières et les pâturages. Les données relevées en continu lui permettent de comparer la consommation réelle par rapport à la consommation théorique (fonction de la saison, de la température extérieure, de l’effectif…). « En cas d’écart, je vérifie, en premier lieu, les points d’eau ». Aucun gros problème n’a été relevé jusqu’à présent sur l’élevage. Les données peuvent aussi révéler des fuites d’eau, qui grèvent les élevages, de près de 700 euros chaque année, en moyenne, selon les données d’Innoval. Croisement des données En parallèle, des capteurs, placés dans l’étable, mesurent les quantités de CO2 et d’ammoniac, la température et le taux d’hygrométrie. Les données sont croisées avec la production laitière et les mesures de comportement relevées grâce aux colliers des vaches : rumination, périodes de couché-levé… « Grâce à ces analyses, je peux optimiser la gestion du troupeau, adapter la ration. Quand elles commencent à moins se déplacer, en période estivale, je densifie la ration, j’apporte un peu plus d’énergie ». En théorie, elles sont couchées 10 heures par 24 heures, sur 10 à 12 périodes. « Les mesures d’ambiance dans le bâtiment, permettent de savoir si les conditions sont bonnes partout, s’il n’y a pas d’endroits privilégiés et d’être pro-actif », complète Sébastien Prodhomme, responsable du projet Neo, d’Innoval, qui a pour objectif d’apporter de nouveaux éléments de décision aux éleveurs. L’élevage Ezanno fait partie d’un réseau de fermes impliquées dans le projet Neo, depuis…