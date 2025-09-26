Madison mÃ¨ne la danse au Space

Sans surprise, au Space, le contexte sanitaire a pesÃ© sur la participation au Challenge France de la race Primâ€™Holstein. Ã€ lâ€™arrivÃ©e, jeudi 18 septembre, seules 97 vaches â€“ dont 62 issues de la rÃ©gion Bretagne â€“ ont pris part au fameux concours. Ã‰tienne Adam, assistÃ© de son frÃ¨re Mathieu, a eu la responsabilitÃ© du jugement. Â« AssociÃ©s en Gaec en Haute-SaÃ´ne, nous conduisons un troupeau de 400 laitiÃ¨res pour 4,5 millions de litres de lait produits Â», se prÃ©sente-t-il en prÃ©ambule.

Des Bretonnes pleines dâ€™espoir

En matinÃ©e, le rendez-vous a dÃ©marrÃ© sur les chapeaux de roue avec lâ€™entrÃ©e des premiÃ¨res lactations. Deux Bretonnes ont tapÃ© dans lâ€™Å“il du maÃ®tre du ring. AprÃ¨s avoir dominÃ© sa classe, CapJ ThaÃ¯ (Delta Lamb x Alligators), appartenant au Gaec Cabon Ã Plourin (29), a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©e Championne Espoirs. Â« Câ€™est une primipare de trÃ¨s gros calibre, de niveau europÃ©en, dÃ©taillait le juge. Elle prÃ©sente un squelette impressionnant, beaucoup de longueur, une cÃ´te bombÃ©e. Elle dÃ©gage Ã©normÃ©ment de puissance et de soliditÃ© tout en conservant beaucoup de caractÃ¨re laitier. Â» Sa rÃ©serve, tout juste sacrÃ©e

Meilleure mamelle des premiers veaux, vient du Morbihan : Le Dorze Urielle (Chief Stanx Royal Crush), Ã la SCEA Le Dorze Ã Plumelin. Â« Admirez la force quâ€™elle dÃ©gage dans le dessus. Admirez son excellente mamelle, trÃ¨s haute, trÃ¨s large et bien irriguÃ©e. Un animal trÃ¨s bien Ã©quilibrÃ©, solide dans toutes les parties de son corps, parfaitement adaptÃ© Ã tout type de systÃ¨me Â», a soulignÃ© Ã‰tienne Adam.

Une jeune Madison venue de lâ€™Est

Avant la pause dÃ©jeuner, le Challenge inter-dÃ©partemental a Ã©tÃ© remportÃ© par le lot des CÃ´tes-dâ€™Armor grÃ¢ce Â« Ã lâ€™harmonie gÃ©nÃ©rale dÃ©gagÃ©e par les bassins et les arriÃ¨re-pis Â» prÃ©sentÃ©s. Puis, le juge a offert le Challenge inter-rÃ©gional Ã la Bretagne : Â« En termes de largeur et de hauteur, voici des mamelles de mÃªme niveau. Il y a beaucoup de qualitÃ© Ã©galement dans les pieds et les membres Â», soulignait-il.

Puissance Ã lâ€™Ã©tat pur et raffinement

Ã€ la reprise, en dÃ©but dâ€™aprÃ¨s-midi, chez les Jeunes, Madison (Delta Lamb x Devour RF), appartenant Ã la copropriÃ©tÃ© SARL Novalait, Philippe Deru, Rey Holstein et Thomas Mainguy (52) a Ã©bloui dÃ¨s son entrÃ©e sur la sciure. Ã‰tienne Adam l’a sacrÃ©e Championne de la catÃ©gorie : Â« Câ€™est une gagnante Ã©vidente. Cet animal offre tout ce que je recherche chez une 2e lactation : beaucoup de puissance, dâ€™ouverture et de longueur de tronc, un bon agencement de la croupe, un trÃ¨s bon bassin, un os trÃ¨s dÃ©sirable. Elle dÃ©gage Ã©normÃ©ment de raffinement et de caractÃ¨re laitier. Â» La famille Cabon a reÃ§u Ã nouveau les honneurs avec le titre de RÃ©serve de championnat Jeune de CapJ Tyna (Chief Stan x Fitz Toc), Â« une vache trÃ¨s propre, solide et ouverte, techniquement irrÃ©prochable. Â» Alors que Wilt Yahoo (Enriko x Delta Lamb), au Gaec Wilt Ã Dachstein (67), a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©e meilleur pis des 2e veau.

Rockabily toujours dans le rythme

Chez les Adultes, les Bretonnes sont revenues en force. Dans les classes de 4e lactation, lâ€™Ã©levage Saluden de Mespaul (29) a mÃªme fait un doublÃ© avec les premiers prix de section de Russie (Chief Stan x Kimball) puis de Perth (Pharo x Boastful). Mais câ€™est une 3e lactation venue des CÃ´tes-dâ€™Armor, Santez Anna Rockabilly (Duplo Clay x Denim Clay), appartenant au Gaec de Santez Anna Ã TrÃ©glamus (22), qui a dominÃ© la catÃ©gorie : dans la continuitÃ© de son titre chez les Jeunes lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente au Space, elle a su garder le tempo pour terminer cette fois championne Adultes. Â« Quelle belle vache. De la soliditÃ©, un squelette remarquable, un bassin bien agencÃ©, un pis haut et large, beaucoup de tempÃ©rament laitierâ€¦ Lâ€™une des plus Ã©quilibrÃ©es du concours aujourdâ€™hui Â», a pointÃ© le juge. RÃ©serve et Meilleure mamelle Adultes, Saluden Russie a brillÃ© encore. Â« Outre la force dans son dessus et la qualitÃ© dans ses ouvertures, cet animal prÃ©sente un systÃ¨me mammaire remarquable : accrochÃ© haut et large dans lâ€™arriÃ¨re-pis, ancrÃ© dans lâ€™abdomen, avec Ã©normÃ©ment de texture, un ligament qui fait parfaitement son travail, une symÃ©trie parfaite dans les quartiers et des trayons bien positionnÃ©sâ€¦ Â» Enfin, le Challenge longÃ©vitÃ© est revenu Ã CapJ Janai (Ascend x Explode) au Gaec Cabon (29), dÃ©jÃ premiÃ¨re de classe des 6e lactation et plus.

Sortie en fanfare pour Philippe DÃ©ru

Ã‰tienne Adam a alors passÃ© en revue toutes les participantes et lâ€™heure du verdict final est venue. AprÃ¨s avoir confiÃ© sa fiertÃ© de diriger le concours du Space cette annÃ©e (Â« Un rÃªve dâ€™enfant Â»), le juge a ensuite filÃ© serrer la main de Philippe DÃ©ru qui menait Madison, dÃ©signÃ©e Championne Jeunes un peu plus tÃ´t. Le prÃ©sentateur de la Haute-Marne qui a gagnÃ© les plus beaux concours en France, exposant au salon de Rennes pendant des annÃ©es avec son entreprise de matÃ©riel dâ€™Ã©levage, Ã©tait trÃ¨s Ã©mu. Â« Câ€™est beaucoup dâ€™Ã©motion de gagner le Space pour la premiÃ¨re fois alors que ma carriÃ¨re dâ€™Ã©leveur touche Ã sa fin. Câ€™est probablement mon dernier concours, sauf si je participe au National dâ€™AlenÃ§on en octobreâ€¦ Â» Une victoire remportÃ©e grÃ¢ce Ã une 2e lactation Ã lâ€™esprit voyageur. Son nom dâ€™abord, Madison, Ã©voque la ville du Wiscontin oÃ¹ se dÃ©roule la World Dairy Expo et son incontournable concours de la Holstein. Son parcours ensuite : Â« Cette vache est nÃ©e en Suisse. Elle est ensuite partie sur une ferme allemande. Câ€™est lÃ que nous lâ€™avons rachetÃ©e pour la ramener en Franceâ€¦ Â», raconte Philippe DÃ©ru, son copropriÃ©taire. Â« Cette jeune championne associe la puissance Ã lâ€™Ã©tat pur et Ã©normÃ©ment de raffinement. Câ€™est tout simplement un prototype de la Holstein Â», terminait Ã‰tienne Adam.

Toma Dagorn

RÃ©serve de grande championne et Championne Adultes, Rockabilly au Gaec de Santez Anna (22) CapJ ThaÃ¯ (Delta Lamb x Alligators) au Gaec Cabon (29) est championne Espoirs. Saluden Russie, au Gaec de Kerguelvez (29) est rÃ©serve de championnat et meilleure mamelle Adultes. Le lot de la Bretagne remporte le Challenge inter-rÃ©gional.

