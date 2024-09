Coup double au sommet pour Pom Holstein

Jeudi 19 septembre, le concours de la Prim’Holstein au Space rassemblait 185 animaux (dont 111 Bretonnes) provenant de 108 élevages. Pour ce Challenge France en forme de petit National, des vaches d’Occitanie, d’Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France avaient fait le déplacement pour se frotter aux habituelles candidates de la zone Arc Atlantique. Pour telle fête, il fallait bien un chef d’orchestre de renommée comme Yan Jacobs, référence de la planète Holstein dont les animaux de l’élevage familial ont plusieurs fois été sacrés à la la Royal Winter Fair de Toronto et à la World Dairy Expo de Madison.

Démarrage en trombe pour la Bretagne

La primipare LNZS Ivoine (Woody Will x Coaticook), à la SCEA Lenz Holstein à Inguinel (56), est Meilleure mamelle et Championne Espoir.

Le concours démarrait sous les meilleurs hospices pour les Côtes d’Armor avec quatre des six prix de section chez les Espoir (voir extrait du palmarès). Mais la princesse des primipares débarquait pourtant du Morbihan. Après avoir dominé la classe 1E, LNZS Ivoine (Woody Will x Coaticook), à la SCEA Lenz Holstein à Inguinel (56), tapait dans l’œil du juge pour être sacrée meilleure mamelle et championne Espoir. « Cette jeune vache pleine de talents démontre beaucoup de tempérament laitier, de force dans le poitrail et de longueur dans toutes ses parties. Il faut souligner la qualité de son système mammaire : beaucoup de largeur et de hauteur dans son arrière-pis, un plancher bien agencé à l’abdomen et un excellent positionnement des trayons », appréciait le juge Québécois qui trait la moitié de ses 500 vaches en système robotisé. Steppe P (Nacio P RC x Adagio-P), au Gaec Holgelim à Loudéac (22), était désignée réserve de championnat.

Rockabily, reine de la piste en Jeune

Santez Anna Rockabily (Duplo Clay x Denim Clay), appartenant au Gaec de Santez Anna à Tréglamus (22), rapporte les prix de championne et meilleure mamelle en catégorie Jeune.

En début d’après-midi, en catégorie Jeune, les Bretonnes glanaient encore trois premiers prix sur cinq sections. Parmi les 2e lactation, sortie de la classe 2C, Rockabily (Duplo Clay x Denim Clay), appartenant au Gaec de Santez Anna à Tréglamus (22), se voyait offrir les titres de championne et de meilleure mamelle Jeune. « Voici une vache très fonctionnelle présentant beaucoup de caractère laitier d’un bout à l’autre et un excellent pis », résumait Yan Jacobs.

Puis à l’entrée de la catégorie Adulte, la tension montait d’un cran. Les locales de l’étape tiraient encore leur épingle du jeu avec les prix de classe de Parguerite (Crushtime x Highoctane) appartenant au Gaec partiel de l’Estanet Huella au Drennec (29), Madec Oméga Para (Hotline x Doorsopen) au Gaec Madec à Hanvec (29), Dano Nally (1st Grade x Aftershock) au Gaec Dano à Locqueltas (56) et Meringue (Fitz Toc x Sid Pine) au Gaec des 3 Villages à Mernel (35).

Voisines de troupeau mais adversaires d’un jour

Surtout, entraient en lice deux vaches d’exception hébergées par le Gaec Pom Holstein à Monterfil (35). Côte-à-côte au quotidien, leur face-à-face sur le ring aura été le sel de la fin de la journée. À l’arrivée, la 4e lactation Noë Pennsylvani (Delta Lambda x G Dreams), détenue en copropriété avec Quim Serrabassa, Agriber et Triangle Holstein, aura pris l’ascendant en enchaînant les honneurs de Championne et Meilleure mamelle Adulte puis de Grande championne. Une belle manière de boucler une année incroyable pour cet animal tout juste classifié EX 93 avant le salon qui avait été acheté à la SCEA Durand à Moutiers (35) lors du Régional de Saint-Brieuc en 2022 : prix de classe au Centenaire de la Holstein au Puy-du-Fou fin 2023, meilleure mamelle Adulte et réserve de grande championne à Paris en février, grande championne du Départemental à la Foire de Rennes en mars…

Ces deux vaches pourraient concourir partout dans le monde.

Marchant dans sa foulée, sa réserve se nomme Gaec Robinard Pastèque (Hotline x Inark), appartenant en copropriété au Gaec Pom Holstein et la famille Lepoint de Du Louvion Holstein (59). Repérée avant le Space 2023, elle a été acquise au Gaec Robinard à Mézières-sur-Couesnon (35). Elle aussi vit une période remarquable : réserve de championnat jeune à Paris puis championne Jeune à la Foire de Rennes. « Personnellement, je suis sans mots. On parle de deux vaches exceptionnelles, des définitions du caractère laitier. À l’aise à la marche, elles présentent beaucoup de largeur dans tout leur corps, des systèmes mammaires fantastiques adaptés à tout type d’élevage », appréciait Yan Jacobs. « À l’arrivée, Noë Pennsylvani s’impose sur des détails grâce à son vêlage de plus, à la force de sa ligne de dos et à l’excellent placement de ses trayons… Mais ces deux vaches pourraient concourir partout dans le monde. »

Gaec Robinard Pastèque (Hotline x Inark), à la copropriété Gaec Pom Holstein à Monterfil (35) et Du Louvion Holstein, a été désignée Réserve de grande championne du Space 2024.

Adoubés par le meilleur

Gwendoline et Guillaume Barbé du Gaec Pom Holstein, eux, ont vécu des moments d’euphorie. « En gagnant le Space, nous atteignons un objectif. Un Graal surtout une année de Challenge France ! » Les naisseurs des deux animaux étaient présents et heureux de partager cette consécration. Un duo gagnant issu du même élevage est d’ailleurs inédit au Space. « C’est la reconnaissance de notre travail quotidien acharné à chouchouter nos meilleures vaches en box toute l’année pour les amener à 200 % de leur forme le jour J. Enfin, cela a été un honneur et un plaisir d’être jugés par Yan Jacobs à la tête du meilleur élevage au monde… »

Toma Dagorn

EXTRAIT DU PALMARES :